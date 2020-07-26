Huawei анонсирует детские смарт-часы с двумя камерами

страницах интернет-площадки Slashleaks появились изображение новых умных часов от Huawei. Гаджеты предназначены для детей. Их характерная особенность – особый дизайн, предназначенный для маленьких пользователей, а также наличие сразу двух камер.





Устройство получило название Children’s Watch 4X. Как поясняют специалисты, одна камера умных часов предназначена для селфи-изображений. Другая развернута по отношения к первой на 90 градусов.





Таким образом, как только ребенок посмотрит на циферблат, родители, получающие информацию с данного гаджета, могут убедиться, что их чадо в добром здравии и хорошем настроении, а также посмотреть, в каком окружении находится ребенок.



