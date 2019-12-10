Эксперты из Силиконовой долины ЕС, Ближнего Востока и России соберутся в Минске, чтобы выбрать лучший стартап

14 декабря в Минске в VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall пройдет юбилейная конференция-битва стартапов «СТАРТАП ГОДА 2019». Организатором мероприятия выступает центр «Стартап Технологии». Официальным партнером конференции выступил МТБанк. Конференция проходит при поддержке Happy Office.

Конференция приурочена к десятилетию белорусского стартап-движения. 10 лет назад, 4-5 декабря, состоялось первое в Беларуси стартап-мероприятие, Minsk Startup Weekend, которое положило начало развитию рынка стартапов и венчурных инвестиций в стране. По инициативе центра «Стартап технологии» предпринимательское сообщество Беларуси 5 декабря отмечает День стартапера.

«Стартап года» – это уникальная площадка представления инновационных бизнес-проектов заинтересованным партнерам и инвесторам. Здесь можно встретить инвесторов из Силиконовой долины, Израиля, Германии, Китая, Украины, Польши, России и других стран. Это профессиональные инвесторы, которые ищут стартапы для инвестирования.













В конференции «Стартап Года 2019» примут участие Val Jerdes, партнер Innov8 Global Ventures, Максим Чеботарев, руководитель сообщества венчурных инвесторов, сооснователь площадки GoValley, основатель «Школы инвестиций» ФРИИ, Дмитрий Фирскин, инвестиционный директор AltaIR Capital, Efi Ben Artzy, советник Google for Startups, Юрий Шлаганов, инвестиционный менеджер Flint Capital, Ольга Цуран, директор по малому и среднему бизнесу МТБанк, Алексей Шабловский, директор центра «Стартап Технологии», Сергей Мойсеенок, основатель CashMarket, Олег Ильин, директор ASER, Андрей Попов, основатель Rocketfounders, Игорь Сюч, тренд футуролог, Евгений Романенко, экономист, Дарья Жук, управляющий партнер COBALT в Беларуси, Юрий Селиверстов, директор Skyincom, Вячеслав Пиотух, директор Defors, Максим Кузьмич, руководитель StiltSoft, Алексей Гречанинов, основатель ALOTEQ, Юлия Швед, международный налоговый консультант LEXeFISCAL, Антон Куличкин, Член Совета Экспертов Ассоциации «Технологии Распределенных Реестров», Сергей Виноградов, Евразийский и Белорусский патентный поверенный, Алексей Граков, соучредитель VironIT и другие гости.

Партнерами конференции выступили биржа кредитов для бизнеса CashMarket, вода «Нарач», вода «Боровая», магазин «Портатив», центр Максима Мирного, digital-агентство Sait.by, мастерская шоколада Ля Трюфф. Принт-партнером выступила типография БелЭксПринт.

Об организаторе

Центр «Стартап технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия, как «Стартап года», Startup Weekend, Invest Weekend, Investor Day, Minsk FinTech Conference, Demo Day, «Битва стартапов» и другие. Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений.

На сегодняшний день центр «Стартап технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.