Фестиваль японской культуры пройдет в Москве Шествие в традиционных костюмах, мастер-классы по боевым искусствам и дегустация национальной кухни пройдут на фестивале японской культуры "Дзидай-мацури" на Старом Арбате в Москве 15 сентября. Об этом сообщили bybanner.com в информационном отделе посольства Японии в России.



"Дзидай-мацури" или "Фестиваль эпох" - это незабываемое зрелище, в рамках которого москвичи и гости столицы смогут стать очевидцами красочного парада "гёу-рэцу". Его участники будут одеты в подлинные национальные костюмы и самурайские доспехи, представляющие различные эпохи феодальной Японии. Кроме того, гости праздника смогут принять участие в дегустации блюд японской кухни", - говорится в сообщении.



Участникам также предложат принять участие в мастер-классах по боевым искусствам (карате, айкидо и иайдо), подробная информация размещена на сайте: https://ushop.in.ua/aykido/



Отмечается, что гости также смогут поучаствовать в чайной церемонии, мастер-классах по икебане (искусству составления букетов), каллиграфии, оригами и живописи "суми-э". На мероприятии пройдет концерт с традиционными японскими барабанами и народными танцами.



Как уточняется в сообщении, фестиваль "Дзидай-мацури" - традиционный для Японии с конца XIX века. Мероприятие на Арбате откроется в полдень и продлится до 18:00.



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