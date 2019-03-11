MMD выпускает монитор Philips 252B9

MMD, ведущий производитель дисплеев и лицензионный партнёр мониторов бренда Philips, выпускает абсолютно новый B-Line ЖК-монитор Philips 252B9 с технологией PowerSensor.

Этот 25-дюймовый (63.4 см) с соотношением сторон 16:10 безрамочный с трех сторон монитор сочетает в себе высокоэффективные решения, которые повышают его производительность; экологичный дизайн, который уменьшает энергетические затраты, тем самым заботясь об окружающей среде; исключительное качество, которое профессиональные пользователи привыкли ожидать от Philips.

Оснащенный инновационной технологией PowerSensor, zero-watt выключателем, IPS-технологией, эргономичной подставкой и множеством других повышающих комфорт функций, Philips 252B9 — это идеальное решение для профессионалов, которые стремятся сделать свои рабочие будни максимально продуктивными и комфортными, а также в рамках своих возможностей, позаботиться об окружающей среде.

Современная визуализация

Для обеспечения оптимальной точности визуализации при использовании монитора в профессиональной деятельности, безрамочный с трех сторон монитор Philips 252B9 обладает соотношением сторон 16:10 для увеличения вертикального экранного пространства и оборудован IPS-дисплеем, что позволяет достигнуть углов обзора 178/178 даже в режиме поворота на 90. Технология IPS также обеспечивает яркое, чёткое изображение и точность передачи цвета, что точно оценят фотографы, дизайнеры, графические художники, архитекторы и профессионалы из мира кино.

Поддержка окружающей среды

Philips 252B9 – это чемпион в мире экологичных решений. Его уникальная технология PowerSensor, используя безвредные инфракрасные сигналы, может без труда распознавать присутствие человека, что позволяет уменьшать яркость экрана, когда пользователя нет на рабочем месте. В результате, потребление электроэнергии снижается до 80%, что также увеличивает срок эксплуатации монитора. В дополнение к этому, Philips 252B9 оборудован zero-watt hard выключателем, который полностью отключает монитор от питания сети (AC power), что позволяет положить конец пассивному потреблению электроэнергии, когда монитор не используется. Соответствуя таким энергетическим стандартам, как EnergyStar 7.0, EPEAT, WEEE, and RoHS, монитор состоит из 85% переработанного пластика и упакован в 100% перерабатываемый материал, не оставляющий после себя углеродного следа.

Многофункциональность

Пользователи Philips 252B9 получают преимущество в виде множества инновационных функций для повышения производительности и достижения максимального комфорта при использовании. Эргономичная подставка позволяет пользователю поднимать, опускать, наклонять, вращать и поворачивать экран на ту высоту и угол, которые наилучшим образом соответствуют его потребностям, облегчая физическую нагрузку от долгих часов работы. Интегрированное VESA-крепление обеспечивает вариативность установки монитора, позволяя использовать сотни возможных решений. В Philips 252B9 также представлено множество повышающих качество отображения технологий, таких как Flicker-Free и режим LowBlue, которые увеличивают комфорт для глаз, режим EasyRead для увлекательного чтения на имитирующем бумагу фоне. Две встроенные колонки, а также, множество портов (VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4) завершают образ этого мощного, направленного в будущее монитора.