2019-02-26 11:56:28
Открыт прием заявок на конкурс стартапов Invest Weekend.
Открыт прием заявок на конкурс стартапов Invest Weekend.
Мероприятия пройдут в нескольких городах: Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев. Организатором выступает Центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».
Формат Invest Weekend это форум для ИТ-предпринимателей. В рамках конкурса стартапов пройдет тестирование идеи перед аудиторией менторов, венчурных инвесторов и потенциальных пользователей.
За время существования формата более 1000 проектов прошли через разбор и получили честную обратную связь, а также практические рекомендации по дальнейшему развитию.
Invest Weekend для тех, кто:
- хочет научиться представлять свой проект, увидеть сильные и слабые стороны проекта или идеи;
- хочет лучше узнать себя как лидера, ищет сильную команду и хочет расширить сеть контактов;
- готов получить честную обратную связь от экспертов и менторов сообщества центра поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».
Прием заявок первого потока до 31 марта. Зарегистрировать свой проект можно на сайте: http://startupbelarus.by.
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