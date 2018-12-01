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2018-12-01 14:01:00

Дмитрий Гурский войдет в состав жюри конкурса стартапов на конференции «СТАРТАП ГОДА»

8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel в четвертый раз пройдет конференция «Стартап года-2018».

Организатор - центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».

В мероприятии примут участие:

  • Val Jerdes из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина),
  • Сергей Васильев, управляющий партнер Starta Capital,
  • Владимир Холязников, основатель Foodza.ru, сооснователь KupiVIP.ru, участник Carprice.ru, Pigu.lt, factorymarket.de,
  • Александр Румянцев, самый активный частный венчурный инвестор России
  • Константин Синюшин, управляющий партнер венчурного фонда the Untitled ventures, венчурный инвестор в области интернет- и мобильных приложений,
  • Дмитрий Гурский, сооснователь в Flo,
  • Павел Матусевич, сооснователь крупнейшего белорусского онлайн-гипермарткета 21 vek.by и другие.

«Стартап года» это - крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов, место концентрации ИТ-компаний и лучших команд, которые генерируют прорывные идеи, создают новые технологические решения и внедряют инновации. Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из США, Евросоюза, России, Беларуси, Украины.

«Стартап года» - это платформа, где самые продвинутые технологические компании и команды представляют свои новые проекты экспертам и инвесторам, профессиональному сообществу и рынку. Таким образом, форум предназначен для тех людей, которые создают и внедряют новые технологии, а также для тех, кто инвестирует в стартапы.

«Стартап года» - это уникальная площадка для налаживания новых связей в бизнесе и проведения эффективных переговоров с партнерами.

Отличительной чертой конференции «Стартап года» является фокус на живом общении спикеров и аудитории, а также на различные форматы нетворкинга. Так, на форуме будет организовано 7 форматов нетворкинга.

Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров - концентрат практических кейсов и, конечно, заряд эмоций!

Возможности, которые открываются перед участниками конкурса:

Для авторов стартапов:

  • профессиональная оценка проектной работы;
  • широкая аудитория, перед которой вы презентуете идеи;
  • шанс получить инвестиции для своего проекта;
  • возможность выиграть денежный приз и получить подарки от спонсоров.

Для экспертов и инвесторов:

  • возможность выступить с мастер-классом или поучаствовать в панельной дискуссии;
  • выбрать интересный для инвестирования проект;
  • найти хорошую команду разработчиков.

Успейте зарегистрироваться, чтобы стать частью самого масштабного стартап-события 2018 года!

Билеты на мероприятие до 2 декабря можно купить со скидкой 20% по специальному промокоду VCBELARUS на сайте билетного оператора.

 

Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Minsk Startup Weekend, Invest Weekend, Investor Day, Minsk FinTech Conference, StartupTime, Demo Day, «Битва стартапов» и другие. Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений под заказ.

На сегодняшний день центр «Стартап технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.


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