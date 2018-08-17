реклама  

2018-08-17 12:28:14

Президент подтвердил свое участие в Blockchain Life 2018

Президент первого блокчейн-государства выступит с уникальным докладом для всех гостей крупнейшего форума по блокчейну и криптовалютам в России и Восточной Европе - Blockchain Life 2018.

 

Президент подтвердил свое участие в Blockchain Life 2018. 390792.jpeg

 

Вит Едличка -  чешский политический деятель, который в 2015 году основал микрогосударство Либерленд, расположенное между границами Сербии и Хорватии на территории 7 квадратных километров. Все процессы внутри государства запланированы на основе блокчейна, например, выборы в государственные органы будут проходить по технологии смарт-контрактов. Многие знаменитые инвесторы (например, Роджер Вер) проявляют интерес к этому проекту, а заявку на получение гражданства подали уже более 500 тысяч человек.

Отраслевой форум Blockchain Life 2018 состоится 7-8 ноября в Санкт-Петербурге.
Успейте купить билет до подорожания на официальном сайте: 
https://blockchain-life.com/ru/


комментариев (0) отправить

Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка