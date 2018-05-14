2018-05-14 17:48:53
Тренинг. Управление личными финансами и инвестирование
Цель тренинга - дать знания и практические навыки, необходимые для того, чтобы взять под контроль свои денежные потоки, создать свой личный финансовый план, понять, куда и как целенаправленно и эффективно инвестировать свой капитал.
Тренинг состоит из двух модулей по два занятия в каждом и рассчитан на два дня.
Первый день: Управление личными финансами. Финансовая грамотность и финансовое планирование. Составление Плана Финансовой Защиты. Этапы построения Личного Финансового Плана.
Второй день: Инвестирование. Практические инструменты для получения пассивного дохода, защиты и передачи (наследования) капитала. Способы и технология инвестирования за рубежом.
НА ТРЕНИНГЕ ВЫ УЗНАЕТЕ
В сфере управления личными финансами:
- как навести порядок в своих личных финансах и с чего начать;
- как взять под контроль свои деньги и начать их инвестировать целенаправленно и эффективно;
- как рассчитать, сколько денег нужно инвестировать для того, чтобы достичь всех своих целей (покупка квартиры, нового автомобиля, обучение детей, пассивный доход на пенсии);
- что такое Личный Финансовый План и План Финансовой Защиты. Получите практические навыки их разработки.
В сфере инвестирования:
- как разработать свою собственную стратегию инвестирования;
- куда лучше вкладывать деньги – в банки, в недвижимость, в ценные бумаги, в драгоценные материалы; в рублях или в валюте;
- как застраховать себя от инвестиционных рисков, чтобы не потерять свои деньги
- как автоматизировать процесс инвестирования, чтобы не тратить на него много времени;
- в какие фонды, страховые компании или банки лучше инвестировать свои деньги;
- как начать инвестировать за рубежом.
Все эти вопросы будут сопровождаться практическими заданиями и примерами.
КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ТРЕНИНГ
В первую очередь предпринимателям, руководителям, владельцам бизнеса и тем кто хочет:
• взять под контроль свои денежные потоки
• проанализировать свою финансовую ситуацию
• составить список финансовых целей и найти способы их достижения
• разработать свою стратегию инвестирования и эффективно управлять своим капиталом
• изучить различные инвестиционные инструменты
• понять, как и куда инвестировать с целью роста капитала или для получения пассивного дохода.
Сегодня гражданам РБ доступны все существующие в мире инвестиционные инструменты. По окончании тренинга вы будете знать, как ими воспользоваться.
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
МОДУЛЬ 1 (19.05)
Занятие 1. Как взять под контроль свои деньги. Построение собственных финансовых отчетов.
- Как навести порядок в личных финансах.
- Как рассчитать, сколько денег вам нужно для того, чтобы достичь всех своих целей (покупка квартиры, нового автомобиля, обучение детей, пассивный доход на пенсии).
- Построение отчета об активах и пассивах (балансовый отчет) и его анализ.
- Активы реальные и прочие.
- Хорошие и плохие пассивы.
- Примеры структуры активов.
- Построение семейного бюджета (отчет о доходах и расходах).
- Сколько вы стоите? Расчет собственного капитала.
- Практика. Построение собственных финансовых отчетов и их анализ.
Занятие 2. Построение Личного Финансового Плана
- Постановка целей и их соответствие своим возможностям.
- Оценка поставленных целей на предмет их достижения и соответствия своим финансовым возможностям.
- Риски при инвестировании и управление рисками.
- Резервный фонд: размер, валюта, инструменты.
- Типы финансовых планов.
- Этапы построения Личного Финансового Плана.
- Практика. Разработка собственной стратегии инвестирования и Плана Финансовой Защиты.
МОДУЛЬ 2 (26.05)
Занятие 1. Инвестирование: КУДА инвестировать.
- Основные инвестиционные инструменты их историческая доходность и риск.
- Инвестирование в недвижимость – напрямую и через фонды (REIT’s).
- Фондовый рынок (акции, облигации, ПИФы, ETF, структурированные ноты).
- Драгоценные металлы (слитки, ОМС, фонды).
- Криптовалюты и альтернативные инвестиции.
- Портфельные инвестиции, взаимосвязь различных классов активов.
- Основные принципы и ошибки при инвестировании.
Занятие 2. Инвестирование: КАК инвестировать.
- Способы организации инвестиций (банк, брокер, страховая компания).
- Критерии выбора финансового посредника.
- Технология инвестирования в РБ и за рубежом, пороги входа.
- Принципы формирования инвестиционного портфеля.
- Инвестирование с целью накопления капитала.
- Инвестирование с целью получения пассивного дохода (пенсии).
- Примеры портфелей, ориентированных на рост капитала и на получение пассивного дохода.
- Расчет капитала, необходимого вам для получения пассивного дохода (финансовая независимость).
- Выбор способа инвестирования и финансового посредника для защиты и передачи (наследования) капитала.
- Что делать сегодня? Рекомендации по инвестированию на текущий момент. Ответы на вопросы.
ВЕДУЩИЙ
Рунцо Виталий Владимирович – ведущий финансовый консультант Консалтинговой Группы «Личный капитал». Представитель компании в Республике Беларусь с 2013 г.
Род деятельности:
Консалтинг в области управления личными финансами (финансовое планирование, инвестирование, страхование, сопровождение инвестиций).
Профессиональная деятельность:
С 2013 года финансовый консультант, представитель компании «Личный капитал» в г. Минске.
2011 – 2012 гг. – Независимый Финансовый Консультант.
2007 – частный инвестор.
О себе:
Практикующий инвестор. Самостоятельно инвестирую свои средства с 2007 года. Опыт работы на зарубежном рынке ценных бумаг с 2009 г. Автор и ведущий семинаров и вебинаров посвященных инвестиционной тематике и управлению личными финансами.
Моя работа заключается в изучении финансовой ситуации клиента и предложении тех решений, которые оптимально подходят для конкретного человека и его семьи.
География клиентов: Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Казахстан, Польша, Бельгия, Катар, Испания, Молдова.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Даты: 19 мая (1 модуль), 26 мая (2 модуль) 2018 г.
Время: 10:00 - 18:00
Место: г. Минск, ул. Фабрициуса, 4. Бизнес-клуб "ИМАГУРУ".
Стоимость участия:
• при оплате до 14.05.18 — 400 BYN за 2 модуля, 225 BYN за 1 модуль
• при оплате до 18.05.18 — 450 BYN за 2 модуля, 250 BYN за 1 модуль
• в день начала тренинга — 500 BYN за 2 модуля, 275 BYN за 1 модуль
Скидки:
• при участии 2-х человек — 10%.
• при участии 3-х и более человек — 15%.
В стоимость также входит:
• раздаточный материал, блокнот, ручка
• кофе-паузы
• розыгрыш книг от Виталия Рунцо и подарков от «Академии Развития»
Предварительная регистрация обязательна. Количество участников ограничено.
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