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2018-05-14 17:48:53

Тренинг. Управление личными финансами и инвестирование

Цель тренинга - дать знания и практические навыки, необходимые для того, чтобы взять под контроль свои денежные потоки, создать свой личный финансовый план, понять, куда и как целенаправленно и эффективно инвестировать свой капитал.

Тренинг состоит из двух модулей по два занятия в каждом и рассчитан на два дня.

Первый день: Управление личными финансами. Финансовая грамотность и финансовое планирование. Составление Плана Финансовой Защиты. Этапы построения Личного Финансового Плана.

Второй день: Инвестирование. Практические инструменты для получения пассивного дохода, защиты и передачи (наследования) капитала. Способы и технология инвестирования за рубежом.

НА ТРЕНИНГЕ ВЫ УЗНАЕТЕ

В сфере управления личными финансами:

  • как навести порядок в своих личных финансах и с чего начать;
  • как взять под контроль свои деньги и начать их инвестировать целенаправленно и эффективно;
  • как рассчитать, сколько денег нужно инвестировать для того, чтобы достичь всех своих целей (покупка квартиры, нового автомобиля, обучение детей, пассивный доход на пенсии);
  • что такое Личный Финансовый План и План Финансовой Защиты. Получите практические навыки их разработки.

В сфере инвестирования:

  • как разработать свою собственную стратегию инвестирования;
  • куда лучше вкладывать деньги – в банки, в недвижимость, в ценные бумаги, в драгоценные материалы; в рублях или в валюте;
  • как застраховать себя от инвестиционных рисков, чтобы не потерять свои деньги
  • как автоматизировать процесс инвестирования, чтобы не тратить на него много времени;
  • в какие фонды, страховые компании или банки лучше инвестировать свои деньги;
  • как начать инвестировать за рубежом.

Все эти вопросы будут сопровождаться практическими заданиями и примерами.

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ТРЕНИНГ

В первую очередь предпринимателям, руководителям, владельцам бизнеса и тем кто хочет:

• взять под контроль свои денежные потоки
• проанализировать свою финансовую ситуацию
• составить список финансовых целей и найти способы их достижения
• разработать свою стратегию инвестирования и эффективно управлять своим капиталом
• изучить различные инвестиционные инструменты
• понять, как и куда инвестировать с целью роста капитала или для получения пассивного дохода.

Сегодня гражданам РБ доступны все существующие в мире инвестиционные инструменты. По окончании тренинга вы будете знать, как ими воспользоваться.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

МОДУЛЬ 1 (19.05)
Занятие 1. Как взять под контроль свои деньги. Построение собственных финансовых отчетов.

  • Как навести порядок в личных финансах.
  • Как рассчитать, сколько денег вам нужно для того, чтобы достичь всех своих целей (покупка квартиры, нового автомобиля, обучение детей, пассивный доход на пенсии).
  • Построение отчета об активах и пассивах (балансовый отчет) и его анализ.
  • Активы реальные и прочие.
  • Хорошие и плохие пассивы.
  • Примеры структуры активов.
  • Построение семейного бюджета (отчет о доходах и расходах).
  • Сколько вы стоите? Расчет собственного капитала.
  • Практика. Построение собственных финансовых отчетов и их анализ.

Занятие 2. Построение Личного Финансового Плана

  • Постановка целей и их соответствие своим возможностям.
  • Оценка поставленных целей на предмет их достижения и соответствия своим финансовым возможностям.
  • Риски при инвестировании и управление рисками.
  • Резервный фонд: размер, валюта, инструменты.
  • Типы финансовых планов.
  • Этапы построения Личного Финансового Плана.
  • Практика. Разработка собственной стратегии инвестирования и Плана Финансовой Защиты.


МОДУЛЬ 2 (26.05)

Занятие 1. Инвестирование: КУДА инвестировать.

  • Основные инвестиционные инструменты их историческая доходность и риск.
  • Инвестирование в недвижимость – напрямую и через фонды (REIT’s).
  • Фондовый рынок (акции, облигации, ПИФы, ETF, структурированные ноты).
  • Драгоценные металлы (слитки, ОМС, фонды).
  • Криптовалюты и альтернативные инвестиции.
  • Портфельные инвестиции, взаимосвязь различных классов активов.
  • Основные принципы и ошибки при инвестировании.

Занятие 2. Инвестирование: КАК инвестировать.

  • Способы организации инвестиций (банк, брокер, страховая компания).
  • Критерии выбора финансового посредника.
  • Технология инвестирования в РБ и за рубежом, пороги входа.
  • Принципы формирования инвестиционного портфеля.
  • Инвестирование с целью накопления капитала.
  • Инвестирование с целью получения пассивного дохода (пенсии).
  • Примеры портфелей, ориентированных на рост капитала и на получение пассивного дохода.
  • Расчет капитала, необходимого вам для получения пассивного дохода (финансовая независимость).
  • Выбор способа инвестирования и финансового посредника для защиты и передачи (наследования) капитала.
  • Что делать сегодня? Рекомендации по инвестированию на текущий момент. Ответы на вопросы.

ВЕДУЩИЙ


Тренинг Рудцо

 

Рунцо Виталий Владимирович – ведущий финансовый консультант Консалтинговой Группы «Личный капитал». Представитель компании в Республике Беларусь с 2013 г.

Род деятельности:
Консалтинг в области управления личными финансами (финансовое планирование, инвестирование, страхование, сопровождение инвестиций).

Профессиональная деятельность:
С 2013 года финансовый консультант, представитель компании «Личный капитал» в г. Минске.
2011 – 2012 гг. – Независимый Финансовый Консультант.
2007 – частный инвестор.

О себе:
Практикующий инвестор. Самостоятельно инвестирую свои средства с 2007 года. Опыт работы на зарубежном рынке ценных бумаг с 2009 г. Автор и ведущий семинаров и вебинаров посвященных инвестиционной тематике и управлению личными финансами.

Моя работа заключается в изучении финансовой ситуации клиента и предложении тех решений, которые оптимально подходят для конкретного человека и его семьи.

География клиентов: Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Казахстан, Польша, Бельгия, Катар, Испания, Молдова.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Даты: 19 мая (1 модуль), 26 мая (2 модуль) 2018 г.
Время: 10:00 - 18:00
Место: г. Минск, ул. Фабрициуса, 4. Бизнес-клуб "ИМАГУРУ".

Стоимость участия:
• при оплате до 14.05.18 — 400 BYN за 2 модуля, 225 BYN за 1 модуль
• при оплате до 18.05.18 — 450 BYN за 2 модуля, 250 BYN за 1 модуль
• в день начала тренинга — 500 BYN за 2 модуля, 275 BYN за 1 модуль

Скидки:
• при участии 2-х человек — 10%.
• при участии 3-х и более человек — 15%.

В стоимость также входит:
• раздаточный материал, блокнот, ручка
• кофе-паузы
• розыгрыш книг от Виталия Рунцо и подарков от «Академии Развития»

Предварительная регистрация обязательна. Количество участников ограничено.


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