Тренинг. Управление личными финансами и инвестирование

Цель тренинга - дать знания и практические навыки, необходимые для того, чтобы взять под контроль свои денежные потоки, создать свой личный финансовый план, понять, куда и как целенаправленно и эффективно инвестировать свой капитал.

Тренинг состоит из двух модулей по два занятия в каждом и рассчитан на два дня.

Первый день: Управление личными финансами. Финансовая грамотность и финансовое планирование. Составление Плана Финансовой Защиты. Этапы построения Личного Финансового Плана.

Второй день: Инвестирование. Практические инструменты для получения пассивного дохода, защиты и передачи (наследования) капитала. Способы и технология инвестирования за рубежом.

НА ТРЕНИНГЕ ВЫ УЗНАЕТЕ

В сфере управления личными финансами:

как навести порядок в своих личных финансах и с чего начать;

как взять под контроль свои деньги и начать их инвестировать целенаправленно и эффективно;

как рассчитать, сколько денег нужно инвестировать для того, чтобы достичь всех своих целей (покупка квартиры, нового автомобиля, обучение детей, пассивный доход на пенсии);

что такое Личный Финансовый План и План Финансовой Защиты. Получите практические навыки их разработки.

В сфере инвестирования:

как разработать свою собственную стратегию инвестирования;

куда лучше вкладывать деньги – в банки, в недвижимость, в ценные бумаги, в драгоценные материалы; в рублях или в валюте;

как застраховать себя от инвестиционных рисков, чтобы не потерять свои деньги

как автоматизировать процесс инвестирования, чтобы не тратить на него много времени;

в какие фонды, страховые компании или банки лучше инвестировать свои деньги;

как начать инвестировать за рубежом.

Все эти вопросы будут сопровождаться практическими заданиями и примерами.

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ТРЕНИНГ

В первую очередь предпринимателям, руководителям, владельцам бизнеса и тем кто хочет:

• взять под контроль свои денежные потоки

• проанализировать свою финансовую ситуацию

• составить список финансовых целей и найти способы их достижения

• разработать свою стратегию инвестирования и эффективно управлять своим капиталом

• изучить различные инвестиционные инструменты

• понять, как и куда инвестировать с целью роста капитала или для получения пассивного дохода.

Сегодня гражданам РБ доступны все существующие в мире инвестиционные инструменты. По окончании тренинга вы будете знать, как ими воспользоваться.



ПРОГРАММА ТРЕНИНГА



МОДУЛЬ 1 (19.05)

Занятие 1. Как взять под контроль свои деньги. Построение собственных финансовых отчетов.

Как навести порядок в личных финансах.

Как рассчитать, сколько денег вам нужно для того, чтобы достичь всех своих целей (покупка квартиры, нового автомобиля, обучение детей, пассивный доход на пенсии).

Построение отчета об активах и пассивах (балансовый отчет) и его анализ.

Активы реальные и прочие.

Хорошие и плохие пассивы.

Примеры структуры активов.

Построение семейного бюджета (отчет о доходах и расходах).

Сколько вы стоите? Расчет собственного капитала.

Практика. Построение собственных финансовых отчетов и их анализ.

Занятие 2. Построение Личного Финансового Плана



Постановка целей и их соответствие своим возможностям.

Оценка поставленных целей на предмет их достижения и соответствия своим финансовым возможностям.

Риски при инвестировании и управление рисками.

Резервный фонд: размер, валюта, инструменты.

Типы финансовых планов.

Этапы построения Личного Финансового Плана.

Практика. Разработка собственной стратегии инвестирования и Плана Финансовой Защиты.



МОДУЛЬ 2 (26.05)

Занятие 1. Инвестирование: КУДА инвестировать.

Основные инвестиционные инструменты их историческая доходность и риск.

Инвестирование в недвижимость – напрямую и через фонды (REIT’s).

Фондовый рынок (акции, облигации, ПИФы, ETF, структурированные ноты).

Драгоценные металлы (слитки, ОМС, фонды).

Криптовалюты и альтернативные инвестиции.

Портфельные инвестиции, взаимосвязь различных классов активов.

Основные принципы и ошибки при инвестировании.

Занятие 2. Инвестирование: КАК инвестировать.

Способы организации инвестиций (банк, брокер, страховая компания).

Критерии выбора финансового посредника.

Технология инвестирования в РБ и за рубежом, пороги входа.

Принципы формирования инвестиционного портфеля.

Инвестирование с целью накопления капитала.

Инвестирование с целью получения пассивного дохода (пенсии).

Примеры портфелей, ориентированных на рост капитала и на получение пассивного дохода.

Расчет капитала, необходимого вам для получения пассивного дохода (финансовая независимость).

Выбор способа инвестирования и финансового посредника для защиты и передачи (наследования) капитала.

Что делать сегодня? Рекомендации по инвестированию на текущий момент. Ответы на вопросы.

ВЕДУЩИЙ





Рунцо Виталий Владимирович – ведущий финансовый консультант Консалтинговой Группы «Личный капитал». Представитель компании в Республике Беларусь с 2013 г.

Род деятельности:

Консалтинг в области управления личными финансами (финансовое планирование, инвестирование, страхование, сопровождение инвестиций).

Профессиональная деятельность:

С 2013 года финансовый консультант, представитель компании «Личный капитал» в г. Минске.

2011 – 2012 гг. – Независимый Финансовый Консультант.

2007 – частный инвестор.

О себе:

Практикующий инвестор. Самостоятельно инвестирую свои средства с 2007 года. Опыт работы на зарубежном рынке ценных бумаг с 2009 г. Автор и ведущий семинаров и вебинаров посвященных инвестиционной тематике и управлению личными финансами.

Моя работа заключается в изучении финансовой ситуации клиента и предложении тех решений, которые оптимально подходят для конкретного человека и его семьи.

География клиентов: Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Казахстан, Польша, Бельгия, Катар, Испания, Молдова.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Даты: 19 мая (1 модуль), 26 мая (2 модуль) 2018 г.

Время: 10:00 - 18:00

Место: г. Минск, ул. Фабрициуса, 4. Бизнес-клуб "ИМАГУРУ".

Стоимость участия:

• при оплате до 14.05.18 — 400 BYN за 2 модуля, 225 BYN за 1 модуль

• при оплате до 18.05.18 — 450 BYN за 2 модуля, 250 BYN за 1 модуль

• в день начала тренинга — 500 BYN за 2 модуля, 275 BYN за 1 модуль

Скидки:

• при участии 2-х человек — 10%.

• при участии 3-х и более человек — 15%.

В стоимость также входит:

• раздаточный материал, блокнот, ручка

• кофе-паузы

• розыгрыш книг от Виталия Рунцо и подарков от «Академии Развития»

Предварительная регистрация обязательна. Количество участников ограничено.