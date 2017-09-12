velcom представил новый тариф «Комфорт 16»

В линейке тарифных планов «Комфорт» появилось новое предложение, которое наверняка порадует всех любителей мобильного общения и активного интернет-серфинга – «Комфорт 16».





Самый молодой из «комфортных» тарифных планов будет в то же время и самым старшим: его пользователи получат доступ к рекордно большому объему включенного трафика – 16 ГБ. Стоимость 100 МБ трафика сверх ежемесячного лимита, напротив, будет самой низкой: всего 21 копейка.





Помимо всех преимуществ линейки «Комфорт» (таких, как уведомление о том, что включенный в абонентскую плату объем трафика исчерпан, и возможность продолжать пользоваться мобильным интернетом по низкой стоимости мегабайта), абонентам нового тарифного плана будет предоставлен безлимит на звонки во все сети Беларуси из 3G-сети velcom (на «младших» тарифах эта опция является дополнительной и подключается за отдельную абонентскую плату).





И, наконец, в честь «дня рождения» нового «Комфорта» все новые абоненты, подключившиеся на любой тарифный план линейки «Комфорт», получат особые подарки: дополнительные 20 ГБ интернет-трафика на 120 дней, скидку в размере 50% на первые 90 дней пользования, а также 3G-безлимит во все сети сроком на 60 дней (кроме «Комфорт 16»).