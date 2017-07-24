Белорус Геннадий Короткевич четвертый раз стал победителем чемпионата по спортивному программированию

Завершился чемпионат по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм». Победителем стал белорусский программист Геннадий Короткевич. Это уже четвертая по счету победа Геннадия на чемпионате. Ранее он уже выигрывал это состязание три года подряд: в 2013, 2014 и 2015 годах.





Примечательно, что заявки на участие в чемпионате подали более 4,8 тыс. человек из нескольких десятков стран. В финал вышли лишь 25 программистов. В заключительном раунде с заданием за 2,5 часа найти решения шести задач лучше всех справился Геннадий Короткевич. В качестве приза за победу он получил 300 тыс. российских рублей.





Геннадий Короткевич - выпускник гомельской гимназии, в настоящее время обучается на шестом курсе Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики. Геннадий занимает первую строчку в рейтинге спортивных программистов CodeForces. На его счету множество побед на российских и международных соревнованиях по программированию, включая Google Code Jam, VK Cup, Russian Code Cup и Facebook Hacker Cup.