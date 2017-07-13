Альфа-Банк выбрал технологию Disk Wiper от Paragon Software для защиты от утечек данных

Компания Paragon Software Group, технологический лидер в области хранения, резервного копирования, безопасности и миграции данных, объявила о заключении договора с Альфа-Банком - одним из крупнейших частных банков в России. В рамках договора технология Disk Wiper 15 Professional будет использована в банке с целью повышения эффективности защиты чувствительной информации от утечек.

“Работая в Альфа-Банке, мы прежде всего заботимся о его безопасности и безопасности клиентов, особенно учитывая возрастающую в последнее время угрозу утечки данных” - отмечают эксперты информационной безопасности банка. – “С поддержкой Paragon Software мы можем гарантировать безопасность чувствительных данных и свести к минимуму риски, связанные с попаданием конфиденциальной информации к третьим лицам”.

Технология, применяемая в Disk Wiper 15 Professional, гарантирует надежное, безвозвратное, а также абсолютно безопасное для жизненного цикла твердотельного накопителя удаление данных любого формата и расширения. Кроме того, технология Disk Wiper предоставляет на выбор 10 международных стандартов санитизации данных. Таким образом, в отношении конфиденциальной информации банка будут обеспечены все необходимые меры защиты.