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2017-06-13 15:06:41

Турнир по лазертагу прошел в рамках весеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады

 последний игровой уик-энд весеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады при поддержке Клуба Laserwar.by прошел турнир по лазертагу. Площадкой для военно-спортивной игры стала база «Гонолес» под Заславлем. За звание лучших боролись команды компаний EPAM, IBACreaceptISsoft.

Единственный турнир ИТ-Спартакиады, который проходит на открытой площадке, символично стартовал в первые выходные лета. Лес, свежий воздух, солнечная погода – все предвещало насыщенный яркими эмоциями день. Без лишних слов предлагаем вам окунуться в атмосферу турнира, посмотрев наш полевой фоторепортаж!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей! 


1 место – EPAM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 меcто – ISsoft 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место – IBA 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшим игроком турнира второй год подряд была признана представительница EPAM Виолетта Карпушенко.


–  В компании EPAM достаточно много любителей лазертага, хватит на две-три команды. Так получилось, что к соревнованиям мы готовились немного другим составом, в последний момент к нам присоединилось два новых игрока, поэтому сыгрываться пришлось буквально на площадке, – рассказала «Дневнику 14 ИТ-Спартакиады» Виолетта Карпушенко– Возможно, поэтому слегка расслабились и проиграли ISsoft в первом туре. Зато затем собрались, обсудили дальнейшую тактику и решили не расслабляться больше ни на минуту. Мне кажется, что многие ребята были достойны титула лучшего игрока, все достойно сражались и выкладывались на сто процентов, поэтому победа в личном зачете была для меня сюрпризом. В целом, впечатления от сегодняшнего турнира остались самые приятные – хорошая погода, отличная кампания и много знакомых ребят, с которыми всегда интересно встретиться и поиграть!

Призерам была вручена сувенирная продукция от организатора соревнований PR-агентства «Приоритетные решения» и производителя наградной продукции компании «СпортПриз», а также подарки от специальных партнеров турнира. 
Компания SVEN – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии – подарила  клавиатуру SVEN Challenge 9900 капитану команды и веб-камеры SVEN IC-975 HD остальным членам команды, занявшей первое место в турнире по лазертагу. Экстремальный клуб NRJ подготовил подарочный сертификат на роупджампинг для лучшего игрока турнира. Самая большая сеть квестов в мире «Клаустрофобия» наградила сертификатами на прохождение квеста в реальности золотых призеров турнира. 

Подарочный сервис Daroo предоставил сертификаты команде-победительнице. Развлекательный комплекс «Мистерия» предоставил подарочные сертификаты команде-победительнице, а также сертификаты со скидкой 50% бронзовым призерам турнира. Популярный паб «The Pub» предоставил подарочный сертификат на уютную встречу в кругу своей команды команде-чемпиону турнира. Парк чудес «Эврикум» подготовил сертификаты команде-победительнице и лучшему игроку турнира. Развлекательная игра «МозгоБойня» предоставила сертификат на игру серебряным призерам командного первенства соревнований по лазертагу. Галерея виртуальной реальности «ВИР» вручила подарочные сертификаты всем призерам командного первенства и победительнице личного зачета турнира. Служба доставки суши «ArtSushi» предоставила подарочный сертификат золотым призерам соревнований. Портал об отдыхе и развлечениях Relax.by подарил Виолетте Карпушенко набор своих сувениров и пригласительные билеты на фестиваль Zoom Open Air.

Информационными партнерами весеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады выступают: белорусский хардварный портал Techlabs.by, портал о работе в сфере информационных технологий It-job.by, портал о работе в IT Dev.by, портал 42.tut.by, специализирующийся на новостях байнета ресурс Bybanner.com, афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов Афиша Belbiz, портал любительского спорта Оnetimer.by. Генеральную информационную поддержку мероприятию традиционно обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.

Следите за расписанием и новостями соревнований на сайте it-spartakiada.by, а также в группах проекта на FacebookВКонтакте и Instagram!


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