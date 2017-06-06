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2017-06-06 18:30:11

Надоели стандартные развлечения? Вам – на Квест!

Квест-комнаты набирают все большую популярность среди молодежи. Неудивительно, ведь когда все виды развлечений вплоть до боулинга и бильярда уже перепробованы, то хочется чего-то новенького и нестандартного.

И реалити Квест Таллинн в этом случае - наилучшее решение для веселой компании. Этот вид развлечений еще достаточно молод, но стремительно развивается и пополняется новыми идеями.

Квест-комнаты: начало

История развития этого развлечения уходит корнями в девяностые. Именно тогда многие геймеры зависали в Noctropolis, а позже и в "Crimson Room". Смысл их в том, что нужно было с помощью предметов и подсказок найти выход из комнаты. Загадки и поиск очередной подсказки не дают расслабиться. Никому и в голову не приходило, что игра переместится сначала на улицу, а затем и в замкнутое реальное комнатное пространство. Реальные квесты по мотивам вышеназванных компьютерных игр впервые появились в Америке и с тех пор не прекращают распространяться на другие континенты.

Суть игры

Переместившись в замкнутое пространство с улиц города, игра обрела несколько иной формат. Игроки помещаются в закрытую комнату и, как правило, за 1 час они должны из неё выйти. Основное задание могут сопровождать дополнительные (провести расследование, узнать подробности события, собрать доказательства и т.д.). Второй раз, конечно игрок вряд ли придет проходить одну и ту же комнату, зная где в ней что и как. Поэтому Квест Таллинн предложит огромный выбор уникальных тематик квест-комнат на любой вкус и интерес.

Разнообразие сюжетов

Квест-комнаты являются перспективным направлением развлечений в первую очередь потому, что количество сюжетов и легенд для прохождения заданий можно придумать бесчисленное множество. Общая классификация комнат подразумевает деление их на:

- абстрактные, не имеющие какой-либо конкретной тематики

- фантастические, с участием паранормальных явлений, элементов научной фантастики

- детективные, где нужно провести расследование

- исторические, направленные на поиск реликвии или драгоценностей, артефактов

- «ескейп», когда нужно выбраться из не очень приятных мест пребывания и т.д.

Они могут быть различны и по уровню сложности.

 Квеструм: играть одно удовольствие!

Квест только приоткроет занавес неведомого, но игрокам нужно будет полагаться только на себя, свою эрудицию и смекалку. Задания квеста требуют внимательности, но тем больше интерес к прохождению игры. А вообще лучше один раз поиграть, чем сто раз прочесть о том как это увлекательно и круто. Попробуйте и будьте уверенны - вы сюда еще вернетесь!

 


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