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2017-05-26 01:58:46

Впервые Минск соберет лучших экспертов в области FinTech

27-28 мая в Минске в бизнес-центре «Виктория» (пр-т Победителей, 59) впервые пройдет Международная конференция Minsk FinTech Conference 2017. На два дня бизнес-центр «Виктория» станет важной площадкой по обсуждению тенденций развития финансовых технологий.

Справочно: регистрация с 10-00 до 10-30. С 10-00 до 10-45 подход к прессе. Контактное лицо для представителей СМИ (29)384-93-50 Наталья.

Организатором мероприятия выступит центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии» при поддержке Минского городского исполнительного комитета, Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Белорусского инновационного фонда и компании «БелБренд». Золотым партнером мероприятия выступает ОАО «Белагропромбанк», сотрудничество с которым успешно развивается уже на протяжении двух лет.

- Сегодня важно поддерживать проекты по продвижению стартапов и помогать молодым предпринимателям в становлении и развитии их бизнес-идей, - комментирует Валерий Архипчук, исполнительный директор ОАО «Белагропромбанк». - Цель и миссия нашего банка, ориентированного на развитие и поддержку сектора малого и среднего бизнеса, - создать максимально эффективную технологию реализации предпринимательской инициативы, так называемую горизонтальную экосистему, которая будет способствовать благоприятному развитию бизнеса. В основе этой системы лежит идея всесторонней помощи начинающим бизнесменам. Реализуя эти подходы, мы можем надеяться на скорейший успех начинающих компаний и привлечение к ним внимания со стороны крупных инвесторов, в том числе иностранных.

Кульминацией мероприятия Minsk FinTech Conference станет международная битва стартапов Minsk Startup Battle, где примут участие более 20 fintech-стартапов из Беларуси и России.

Компетентное жюри даст экспертную оценку заявленным проектам. Победители битвы получат денежные призы и подарки. Призовой фонд битвы составляет 3500 долларов США в эквиваленте.

Главный денежный приз в размере 2500* долларов США в эквиваленте учрежден международной платежной системой Mastercard. Главный приз будет присужден победителю международной битвы стартапов, определенному по результатам голосования жюри.

Mastercard - технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Она управляет самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами.

Второй денежный приз в размере 1000 долларов США в эквиваленте, учрежденный Фондом венчурных инвестиций «Форсайт+» будет вручен выбранной фондом команде. Фонд венчурных инвестиций «Форсайт+» занимается инвестированием в проекты на разных стадиях - от Seed до Round A. Объем инвестиций в каждый проект составляет от 100 тыс. долл. до 5 млн. долл. Круг интересов фонда: интернет проекты, проекты в области финансовых технологий и образовательных технологий.

Помимо конференции и битвы стартапов на мероприятии будет действовать выставка-шоу стартапов. Мероприятие соберет более 1000 участников из США, стран Европы и Ближнего Востока. В общей сложности более 30 инвесторов, 20 спикеров, представителей 10 корпораций в области FinTech.

В ходе мероприятия пройдут панельные дискуссии по различным аспектам финансовых технологий. Перед участниками с докладами выступят специалисты по FinTech. На выставке компаниям будет представлена возможность продемонстрировать свои наработки в области программных и аппаратных решений.

Среди участников ожидаются представители органов государственного управления и организаций Беларуси:

  • Крепак Александр Петрович - Заместитель Председателя Минского городского исполнительного комитета;
  • Шумилин Александр Геннадьевич - Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;
  • Чеботарь Юрий Адамович - заместитель Министра экономики Республики Беларусь.

В мероприятии примут участие также ведущие специалисты финансовой сферы, среди них:

  • Головчиц Вадим - вице-президент, старший менеджер по работе с клиентами международной платежной системой Mastercard;
  • Байран Виктория - начальник Управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагропромбанк»;
  • Примак Дмитрий - заместитель начальника Управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагропромбанк»;
  • Зыль Павел - заместитель начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка;
  • Антони Елена - Председатель Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

В качестве жюри в мероприятии примут участие руководители различных инновационных фондов, а также инвестиционных компаний:

  • Калинин Дмитрий Станиславович - директор Белорусского инновационной фонда Республики Беларусь;
  • Дынич Валентина Ивановна - руководитель Департамента инновационных проектов;
  • Медведев Алексей - директор по инвестициям Инфрафонда РВК;
  • Денисевич Виктор - Инвестиционный менеджер компании «Зубр Капитал»;
  • Симонова-Емельянова Любовь - управляющая по инвестициям в ФПИ РВК;
  • Филон Андрей - старший инвестиционный менеджер «Зубр Капитал», член Совета Директоров «21век»;
  • Насибулин Михаил - заместитель директора программы по поддержке инженерных молодежных проектов «Лифт в будущее» корпорации АФК «Система»;
  • Йонатан Брендер - управляющий генеральный партнер Фонда Atooro, одной из ведущих Израильских венчурных компаний;
  • Лисовец Кирилл - инвестор в Futurico Ventures;
  • Зимин Александр - управляющий партнер фонда «Форсайт+» и «К5 Инвестиционная группа»;
  • Микаелян Армен - руководитель инвестиционных программ фонда «Форсайт+»;
  • Замошников Константин - бизнес-ангел.

Кроме того, в качестве экспертов на мероприятии ожидаются руководители различных компаний:

  • Вайнилович Сергей - сооснователь и руководитель онлайн-гипермаркета 21vek.by;
  • Ером Ес - Глава представительства ЗАО ОО Van Hoorebeke (Бельгия) в Республике Беларусь;
  • Козлов Сергей - генеральный директор «Мегаплана»;
  • Рачковский Валентин - директор OOO «БелБренд Консалт»;
  • Грамович Владислав - CMO at StackLevel;
  • Козловский Сергей - основатель и директор Страхового агентства Полиси;
  • Козьминых Денис - основатель венчурной платформы BAZAAR;
  • Шостак Александр - эксперт в электронных платежах, совладелец и директор платежного сервиса для бизнеса bePaid.by;
  • Шубин Филлип - операционный директор приложения «Кошелёк»;
  • Селивёрстов Юрий - учредитель компаний SKY INCOM, SibCapital, Aericom;
  • Хайруллина Дарья - менеджер проектов компании «Макси»;
  • Минин Алексей - исполнительный директор Института прикладного анализа данных Deloitte & Touche CIS;
  • Вариков Андрей - Управляющий Директор Центра исследований и разработки Программного Обеспечения КБ Модульбанк (Уфа);
  • Веремейко Юрий - директор Deloitte Legal;
  • Кац Наум - бизнес-консультант, директор консалтинговой компании FRM;
  • Дрозд Галина - руководитель юридического направления компании Dlgroup;

и многие другие.

Участники мероприятия получат возможность заслушать ряд докладов, касающихся как общих процессов развития финансовых технологий, так и отдельных аспектов в работе с ними. Довольно обширный доклад представит Алексей Минин на тему «Изменение бизнес-моделей организаций в условиях дигитализации. Что нас ждет и что надо делать?».

Наум Кац в своем докладе «Построение финансового развития компании в период падения спроса» затронет вопросы разработки и реализации стратегии развития компании в неблагоприятных рыночных условиях.

В своих выступлениях руководители стартапов, а также разработчики программных приложений в области финансовых расчетов поделятся своими историями успеха по внедрению программных и аппаратных решений. Филлип Шубин в своем докладе «Приложение «Кошелек»: история успешной борьбы с пластиком» поделиться историей создания и внедрения электронного платежного приложения «Кошелек».

Также на конференции бизнес-ангелы и руководители венчурных фондов поделятся принципами инвестирования в стартапы. Например, Владислав Грамович в своем докладе «Краундфандинг как способ отбора и финансирования стартапов» затронет один из источников финансирования, который будет полезен начинающим стартаперам. Любовь Симонова Емельянова в своем докладе «Привлечение инвестиций в стартап. Взгляд со стороны инвестора» подробно рассмотрит основные критерии, которым руководствуется инвестор при работе со стартапом.

Кроме того, будут затронуты различные аспекты в работе стартапов, специализирующихся на финансовых технологиях. Валентин Рачковский в своем докладе «Защита интеллектуальной собственности стартапа» расскажет стартаперам об алгоритмах работы для защиты своего продукта. Александр Шостак в докладе «Как и в какой стране стартапу подключить прием онлайн-платежей» остановится на вопросах бухгалтерского сопровождения деятельности стартапа.

 

Победители международной битвы:

- станут обладателями мультимедийной портативной акустической системы, а также геймеровской клавиатуры и мыши;

- интернет-магазин Yoobao-shop.by подарит обладателю третьего места портативное зарядное устройство;

- компания Booster Bay для стартапов, занявших первое, второе и третье место приготовила сертификаты на обучение английскому языку на 20, 18 и 14 академических часов соответственно;

- облачный сервис SMS-рассылок SMS-Assistent вручит победителям пакеты бесплатных SMS-сообщений;

Также победители битвы станут обладателями ряда ценных призов. Постоянный партнер мероприятия интернет-магазин chasiki.by для обладателя второго места приготовил современные часы. Интернет-магазин «Мир Картин» и Компания MURAL для вручения призерам подготовили модульные картины. Интернет-магазин Literatura.by вручит призерам книги на любой вкус. Компания sait.by предоставит подарочный сертификат на продвижение сайта в поисковых системах.

Приятным бонусом для победителей станут сертификаты на различные активные виды проведения досуга. Компания BYCARD предоставит сертификат на бесплатное посещение кинотеатров и других культурно-развлекательных заведений. Компания DAROO приготовила для призеров и участников ряд сертификатов на участие в различных развлекательных активностях, среди которых сертификаты на батуты, картинг, зеркальный лабиринт и полет в аэротрубе.

Не останутся без внимания и участники конференции. Для них партнеры мероприятия также приготовили ценные презенты. Компания Booster Bay для розыгрыша приготовила три сертификата на обучение английскому языку на 20, 18 и 14 академических часов. Интернет-магазин Literatura.by для розыгрыша подготовила ряд книг, среди которых «Делай новое» Игоря Мана, «Успех по принципу 80/20» Ричарда Коха и «Начни с малого» Дред Де Люка. Интернет-магазин «Мир картин» для розыгрыша среди аудитории подготовил модульную картину.

Женскую половину аудитории необычным призом решила порадовать компания SVEN. Для розыгрыша будут представлены несколько комплектов наушников в виде драгоценных камней, «геймерскую» клавиатуру и другие призы.

Мероприятие будет полезно не только стартаперам, где они получат возможность заявить о себе на международном уровне, а также получить консультации от ведущих экспертов по различным аспектам своей деятельности. Зрители также не останутся в стороне. Кроме розыгрыша ценных призов, зрители также получат уникальную возможность наладить необходимые связи, заслушать актуальные доклады о тенденциях в развитии финансовой сферы от самих практиков. Представится зрителям также и возможность лично пообщаться с руководителями успешных белорусских и российский стартапов и из первых уст узнать их истории успеха, получить напутствия в своей деятельности.

 

НЕ УПУСТИ РЕДКИЙ ШАНС ПООБЩАТЬСЯ С УСПЕШНЫМИ ЛЮДЬМИ И НАЧАТЬ ПИСАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ УСПЕХА!

 

Об организаторе

«Стартап технологии» - первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап-движения в Беларуси, помогающий запускать и развивать инновационные и высокотехнологичные бизнес-проекты. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend и стартап-школы, тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.

Сайт: http://startupbattle.ru

 

*В соответствии с правилами конкурса, главный приз составляет 2500 долларов США, за вычетом налоговых платежей, подлежащих перечислению в бюджет с суммы приза.


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