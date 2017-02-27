Определены финалистки конкурса «Fashion IT»

На днях в кафе «Milano» прошла встреча, по итогам которой были отобраны участницы дальнейших этапов фотопроекта «Fashion IT», где прекрасные представительницы белорусской ИТ-сферы смогут выступить в роли стилистов и моделей, а также проявить себя в конкурсе на лучший стильный образ.

В состав жюри вошли дизайнер Екатерина Тикота (бренд Tikota Unique), Диана Колосович (представительница бренда Rada Style), стилист и дизайнер Виктория Острова (бренд Totallook), руководитель проекта Fashion IT Дарья Котковец.

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Как отметила дизайнер Виктория Острова, очень важным для нее было первое впечатление от фотографии конкурсантки – взгляд, улыбка, поза.

– Конечно, при живом общении люди раскрываются и показывают свою внутреннюю харизму, однако зачастую уже по фото можно определить, есть ли у человека вкус и креативное мышление. Думаю, отобранные нами девушки действительно будут соответствовать критериям умных, красивых и стильных. Очень понравилось несколько конкурсанток, которые вполне могли бы стать моделями и даже лицом нашего бренда, – комментирует Виктория.

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Представительница бренда Rada Style Диана Колосович считает, что все девушки, приславшие заявки на конкурс, симпатичные, яркие и достойные:

– Однако наша компания при отборе руководствовалась не столько эффектной внешностью конкурсанток, сколько наличием у них интересного жизненного опыта и разносторонних увлечений, которые девушки описывали в анкете и мотивационном письме.



– В первую очередь, я обращала внимание на активных, увлеченных девушек, которые уже знают что-то о белорусской fashion-индустрии и ждут от проекта творческого и личностного развития. Поэтому для меня не важны были физические параметры участниц – больше интересовало то, как девушки выражали свои мысли в анкетах, – подытожила итоги отборочного этапа дизайнер Екатерина Тикота.

Таким образом, финалистками фотопроекта стали:

Акулевич Ирина, компания ISsoft

Биченкова Карина, компания ISsoft

Петрушкевич Татьяна, компания ISsoft

Барановская Дарья, компания Exadel

Кучинская Полина, компания Exadel

Маркова Елена, компания Exadel

Воробьева Мария, компания EPAM

Хаменок Дарья, компания Mainsoft

Ковалева Анастасия, компания IBA

Авсеенко Елена, компания HiQo Solutions

Красовская Ирина, компания Gurtam

В следующем этапе участницы познакомятся с коллекциями белорусских дизайнеров, представленными в SHOWROOM BFW (ТРЦ Galleria Minsk, пр-т Победителей, 9, 2-ой этаж), подберут себе интересный образ и станут героинями фотосъемки.



Специальными партнерами проекта «Fashion IT» выступают: компания SVEN – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии, Центр красоты и эстетической медицины БЬЮТИК, подарочный сервис DAROO.

Информационная поддержка проекта: журнал Fashion Collection Belarus/Modafest.by, портал о моде и стиле FashionAir.by, Ателье модной мысли Salon375.by, портал об информационных технологиях в Беларуси Bybanner.com, портал о работе в сфере ИТ It-job.by, афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов Афиша Belbiz. Генеральным инфопартнером мероприятия стал портал об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.