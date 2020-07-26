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2020-07-26 21:45:18

Стартовали продажи процессоров Intel Core i9 KA десятого поколения

Обнаруженные в прайс-листах интернет-магазинов Индии и Литвы процессоры Intel Core i9 KA, на самом деле, следует отнести к десятому поколению устройств, утверждают эксперты.

По словам специалистов, к такому выводу можно прийти, анализируя технические характеристики чипов. Остается только удивляться, почему на процессорах стоит в маркировке девятка, а не десятка. Также экспертов обращают внимание на суффикс «КА».

Скорее всего, представленные чипы имеют разблокированный множитель. Это изменяет их реальные характеристики, говорят специалисты. Сам разработчик пока ничего не поясняет по поводу выставленных на продажу устройств. Кстати, их стоимость чуть выше, чем у процессоров с маркировкой KF.


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