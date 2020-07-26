Microsoft решил принудительно обновить старые версии Windows

обновление Windows 10 принудительно установят на старых компьютерах пользователей, на которых до сих пор работают устаревшие версии операционной системы. Об этом сообщили представители компании Microsoft.





Пользователи получат апдейты в автоматическом режиме. При этом старые операционки больше не получат обновлений системы безопасности, что существенно затруднит их работу.





Разработчик пока не сообщает, какие именно версии операционки вошли в «черный список». По предварительным данным, там точно есть ПО под кодовым названием 1809. Владельцы устройств с Windows 1903 и 1909, судя по всему, все еще смогут выбирать, устанавливать ли на свои компьютеры данное обновление или обождать, пока выйдет новое.