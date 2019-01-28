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2019-01-28 16:43:52

Бизнес-форум «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной стране»

Информационная группа ComNews, при поддержке Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, некоммерческой организации «Национальная Ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей», в партнерстве с ГК «Центр открытых систем и высоких технологий» приглашает принять участие в Бизнес-форуме «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной стране». 

Дата и место проведения: 21 февраля 2019 г., отель «Азимут Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1) 

В 2019 г. Информационная группа ComNews проведет серию региональных мероприятий под общим названием «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной стране».


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Мероприятия состоятся в городах, где уже запущены проекты «Умный город» или «Умный регион»:

  • Санкт-Петербург
  • Казань
  • Владивосток
  • Екатеринбург
  • Новосибирск
  • Сочи
  • Севастополь
  • Москва

Задачей мероприятий является диалог между федеральными органами власти и структурами управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», с одной стороны, и региональными/муниципальными властями, с другой, а также обмен лучшими практиками и договоренности о тиражировании успешных региональных проектов на другие субъекты федерации, изучение передового опыта городов и стран мира, формулирование потребностей и задач регионов/городов для ИТ- и телекоммуникационного сообщества. Немаловажной частью мероприятий станет поиск новых возможностей для создания государственно-частных партнерств в интересах регионов и городов (с учетом последних изменений в 115-ФЗ о концессионных соглашениях и 224-ФЗ о ГЧП, внесенный в июле 2018 г.). 

Первое мероприятие серии состоится в Санкт-Петербурге и будет посвящено вопросам построения цифровой информационной инфраструктуры для создания «Умного города». Место для первого форума выбрано не случайно: в городе с середины 2017 г. действует Проектный офис «Умный Санкт-Петербург», а в 2019 г. начнутся работы над Цифровым планом развития Санкт-Петербурга, который будет представлять собой цифровую модель развития территории в динамике. Кроме того, петербургский форум «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной стране» продолжит традиции ежегодной конференции «Телеком российских столиц», которая собирала владельцев цифровой инфраструктуры и представителей органов власти различных регионов страны. 

Основные темы форума:

  • Smart country, Smart city – разработка концепции и масштабирование успешных моделей
  • Вклад региона и города в реализацию национальной программы «Цифровая экономика»
  • Первые практические результаты внедрение проектов «умный город»
  • Решения на службе умного города. Практический опыт интеграции
  • Телекоммуникационная инфраструктура для «умных городов»
  • Возможности создания типовых сценариев и продуктов для «умного города»
  • Новые возможности для операторов - владельцев информационной инфраструктуры при реализации проектов «умный город» и «умный регион» 

Аудитория форума: федеральные органы законодательной и исполнительной власти, структуры управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», правительства субъектов федерации и мэрии городов, государственные институты развития, региональные и федеральные операторы проводной и беспроводной связи, ИТ-компании, энергосбытовые и иные коммунальные предприятия, производители электронных приборов учета, поставщики ИКТ-решения, системные интеграторы, разработчики цифровых сервисов, а также отраслевые СМИ и эксперты отрасли.


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