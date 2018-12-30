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2018-12-30 22:23:34

Стартап-компания Shell объединила смарт-часы и смартфон в одном устройстве

Стартап-компания Shell представила новое устройство, которое объединило в себе смарт-часы и смартфон. Новинка не отличается по функциональности от обычного мобильного устройства.

Многоцелевые «умные» часы можно носить на запястье, а также вытащить их из рамки и использовать как типичный смартфон. В таком режиме из устройства появляются два «усика», которые выполняют роли динамика и микрофона.

В аппарате Shell имеются все необходимые модули -  4G, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. В верхней ножке скрыта камера, которую можно вращать на 360 градусов.

Устройство можно будет интегрировать, например, в автомобили. Разработчики ищут и другие способы применения технологического новшества. Не исключение воротные системы.



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