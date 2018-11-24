реклама  

2018-11-24 15:14:38

Венчурный инвестор №1 в России Александр Румянцев учредил собственную номинацию на конкурсе «Стартап года 2018»

Частный венчурный инвестор Александр Румянцев учредил собственную номинацию в рамках крупнейшего в Беларуси конкурса стартап-проектов «Стартап года 2018».

«Стартап года» - это самая крупная конференция ИТ-предпринимателей и инвесторов в Беларуси, который ежегодно проводит центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии». Ключевым элементом мероприятия является международный конкурс стартапов.

Александр Румянцев - был признан лидером рейтинга самых активных российских частных венчурных инвесторов в 2016 и 2017 годах. Он проинвестировал более 50 технологических проектов. 

На конкурсе проектов «Стартап года» Александр Румянцев рассчитывает увидеть интересные проекты, которым сможет сделать инвестиционное предложение в размере до 50000 евро. Предпочтение при отборе будет отдаваться ИТ-проектам.

Для участия в номинации «Инвестиции от Александра Румянцева» предприниматели должны отразить в презентации не только идею проекта, но и имеющиеся результаты: технологию, прототип или готовый продукт. Помимо инвестиций на развитие, Александр Румянцев сможет предоставить стартапам менторскую поддержку, помощь в усилении команды, а также бухгалтерское и юридическое сопровождение. 

«В Беларуси довольно много хороших стартапов. Конференция «Стартап года» собирает лучшие стартапы, поэтому я рассчитываю увидеть здесь интересные проекты и проинвестировать их совместно с центром «Стартап технологии», - отметил Александр Румянцев.

Как отметил директор центра «Стартап технологии» Алексей Шабловский, в Беларуси ежегодно создается все больше перспективных стартапов, большинству из которых требуются инвестиции на развитие и масштабирование.

«С Александром Румянцевым мы уже сотрудничаем по некоторым проектам. Я очень рад, что Александр откликнулся на наше предложение о совместном инвестировании в белорусские стартапы. Cегодня многие белорусские стартапы недооценены, что создает хорошие возможности для инвесторов. Беларусь уже дала жизнь таким успешным стартапам как Viber, Flo, AImatter, PandaDoc, Maps.me, MSQRD и др. Наша страна становится все более притягательной как для стартапов, так и для венчурных инвесторов. В 2009 году, когда команда центра «Стартап технологии» проводила первое стратап-мероприятие в Беларуси, Startup Weekend, никто не мог подумать, что спустя несколько лет Беларусь будут называть «Силиконовой долиной Восточной Европы. Однако, всегда есть над чем работать. Лучшие стартапы и лучшие инвестиции, очевидно, впереди» - отметил Алексей Шабловский.

Прием заявок в номинацию открыт до 30 ноября 2018 года. Для участия в отборе стартапам необходимо пройти процедуру регистрации и подать заявку на сайте Startupbelarus.by.

Об организаторе 

Стартап технологии» - первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием инновационного бизнеса в Беларуси. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend, тематические митапы, мастер-классы и известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.


комментариев (0) отправить

Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка