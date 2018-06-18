реклама  

2018-06-18 15:53:00

SAP поддерживает цифровую трансформацию экономики и бизнеса в Беларуси

В столице Беларуси завершил работу ежегодный SAP Форум Минск, одно из крупнейших событий ИТ-индустрии в стране. В этом году мероприятие собрало беспрецедентное количество участников – на пятом форуме в Минске собралось более 600 представителей бизнеса, государственных органов, партнеров SAP в Беларуси.

На мероприятии были представлены инновационные решения SAP и решения для различных отраслей экономики, а клиенты и партнеры компании делились своим опытом применения информационных технологий для трансформации бизнеса. Решения по обработке больших данных SAP уже работают в финансах, логистике и энергетике Беларуси, на выставке были продемонстрированы примеры реализации блокчейна в автостраховании и документообороте, прогнозная аналитика в управлении качеством и многие другие. На пленарной сессии и в многочисленных секциях своим опытом цифровой трансформации на основе решений SAP поделились крупнейшие клиенты компании в стране - «Газпром трансгаз Беларусь», «Газпром нефть», «Атлант М», «Мозырский НПЗ», «Гомельэнерго», «Белоруснефть» и другие ведущие компании Беларуси и СНГ. 

«Решения SAP используют крупнейшие компании страны. Сегодня SAP в Беларуси – это более 1000 рабочих мест – сотрудников наших консультантов и разработчиков. Мы благодарим партнеров Форума – генерального технологического Huawei, сервисного Biviar Partners и инновационного Epam. В мероприятии принимали активное участие и другие партнеры SAP в Беларуси – Beltim, Velcom, Infopark и AtlantConsult. Своим опытом на сессиях поделились наши клиенты – Белорусская железная дорога, «Белорусьнефть», «Гомельэнерго», «Мозырский НПЗ», «Газпром трансгаз Беларусь», «Атлант-М», «Август-Бел», «Газпромнефть». Вместе у нас получилось сделать отличную бизнес-конференцию. Вместе мы смогли Увидеть больше», – – заявил на полях Форума Илья Шулипин, директор представительства SAP СНГ в Республике Беларусь. 

 

форум

 

Свои разработки на основе продуктов SAP и собственных решений на стендах выставки представили белорусские партнеры. Мощные серверы Huaweiдемонстрировали на своем стенде готовность ускорить работу решений SAP, «Белтим» показывал комплексные системы безопасности, а Epam Systems с колоссальным опытом разработки ПО, рассказывала о своих успехах в работе с решениями SAP. Новые решения, только недавно получившие сертификацию SAP, были представлены на стенде SkyBuffer, рассказывал о своих решениях и Biviar Partners, сервисный партнер SAP, специализирующийся на создании информационных систем управления персоналом.

Были продемонстрированы сценарии, в которых предприятия полностью переходят в формат цифрового бизнеса, используя передовые технологии интернета вещей (IoT), больших данных, блокчейна и облачных вычислений от SAP. Таким был блок, посвященный S4/HANA. На стенде SAP Ariba посетители смогли погрузиться в виртуальную реальность и почувствовать себя закупщиком будущего. Посетители мероприятия смогли протестировать быстрый и эффективный анализ соцсетей, цифровая платформа для растущего бизнеса и многое другое, что стало доступно с помощью продуктов SAP.

IoT и Cloud технологии компании SAP в энергетике были представлены на стенде «цифрового трансформатора», созданном вместе с партнерами компании «БДО Юникон Бизнес Солюшнс». Прототип системы, использующей множество датчиков, действовал прямо на выставке и с помощью очков дополненной виртуальной реальности (HoloLens) каждый участник мог провести ремонт под руководством диспетчера. 

Одним из ключевых событий на Форуме стало подписание между SAP и белорусским телеком-оператором velcom меморандума о партнерстве по модели Partner Managed Cloud. Теперь клиенты velcom смогут получить из облака на базе SAP HANA, развернутого в белорусском дата-центре компании, готовые сервисы от SAP и ее партнеров, а также арендовать облачные ресурсы для создания и вывода на рынок собственных приложений. 

Кроме того, был подписан трехсторонний меморандум между Белорусским государственным техническим университетом, SAP и одним из крупнейших партнеров компании в Беларуси, компанией LeverX, международный центр разработок которой расположен в Беларуси. БелГТУ стал шестым членом Университетского альянса SAP в стране, благодаря усилиям LeverX получив не только доступ к обширной библиотеке онлайн-курсов, обучению преподавателей и проведению мероприятий, но и возможность собственного хостинга ERP от SAP для образовательных целей. 

Генеральным технологическим партнером SAP Форум Минск выступила компания Huawei. Сервисным партнером стала Biviar Partners, инновационным партнером – компания Epam. Мероприятие прошло при информационной поддержке МТРК "Мир", "Радио Беларуси", бизнес-журнала "Дело", издания "Деловая газета", журнала "Вестник Белнефтехима", агентств "ЭКОПРЕСС" и Interfax.by, он-лайн журнала Dev.by.


комментариев (0) отправить

Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка