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2018-06-08 14:16:54

Лидеры бизнеса обсудят ключевые темы индустрии ИТ на SAP Форуме в Минске 14 июня

Лидеры бизнеса Беларуси и стран СНГ соберутся 14 июня на одном из самых значимых ИТ-событий года в Беларуси – SAP Форуме в Минске, чтобы обменяться опытом построения цифровых компаний. Узнать и увидеть больше по актуальным темам цифровой трансформации белорусскому бизнесу помогут ключевые эксперты SAP и клиенты компании, успешно прошедшие путь трансформации.

На форуме: пресс-конференция с директором представительства SAP СНГ в Республике Беларусь Ильей Шулипиным, подписание нескольких меморандумов и соглашений, выставочные стенды с инновационными сценариями цифровой трансформации в крупнейших компаниях Беларуси и стран СНГ.

В рамках 9 параллельных сессий прозвучат более 60 актуальных докладов, в том числе:

  • Цифровая трансформация и использование HANA как платформы для разработки собственных решений. Среди выступающих – представители компаний «Атлант М» и ОАО «Мозырский НПЗ»;
  • Управление персоналом и безопасность на предприятии;
  • Финансы. Цифровые технологии в банковском секторе;
  • Логистика, в том числе, совместное решение SAP и «Яндекс» по оптимизации городской доставки. Цифровая трансформация логистики нефти и нефтепродуктов, использование блокчейн при продаже труб;
  • Производство и управление активами. SAP S/4HANA и использование возможностей SAP для реализации концепции «Цифрового двойника»;
  • Информационная безопасность. Требования белорусского законодательства. Опыт создания комплексной системы информационной безопасности в стране. GDPR для Белорусских предприятий.  
 
форум  
Одной из главных тем Форума станет строительство цифровой экономики государства. В Форуме примут участие представители госорганов, ключевых заказчиков SAP в Беларуси и эксперты компаний:
  • Вадим Закревский, заместитель Министра энергетики Республики Беларусь; 
  • Денис Филазафович, заместитель Генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам, УП «Велком»;
  • Дмитрий Красюков, исполнительный директор, SAP CIS;
  • Вера Соломатина, HR директор, SAP CIS;
  • Сергей Бобович, генеральный директор «Гомельэнерго»;
  • Игорь Гедранович, начальник управления автоматизации, метрологии и технологической связи, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
  • Анна Шавандина, директор, дирекция по развитию кадровой службы и систем мотивации, представительство ПАО «НЛМК» в г. Москва;
  • Виктор Левшук, директор, BIVIAR Partners.

Также на мероприятии выступят представители Белорусской железной дороги, «Беларуснефти», компании «Белтим» и других.

Инновационный технический партнер Форума – компания Huawei.

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте Форума https://events.sap.com/by/forum-minsk/ru/home

По вопросам аккредитации журналистов и всем дополнительным вопросам, связанным с работой прессы на Форуме: svetlana.kalinina@ag-loyalty.comdenis.borushevskiy@sap.com, контактный телефон: +7 (906) 797-1904.

Ждем вас 14 июня в 9:00 в отеле Минск Марриотт!


Справка о компании

SAP— один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения. 
Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.

В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы и Минске, а численность сотрудников превысила 1100 человек. Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.



 


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