Лидеры бизнеса обсудят ключевые темы индустрии ИТ на SAP Форуме в Минске 14 июня

Лидеры бизнеса Беларуси и стран СНГ соберутся 14 июня на одном из самых значимых ИТ-событий года в Беларуси – SAP Форуме в Минске, чтобы обменяться опытом построения цифровых компаний. Узнать и увидеть больше по актуальным темам цифровой трансформации белорусскому бизнесу помогут ключевые эксперты SAP и клиенты компании, успешно прошедшие путь трансформации.

На форуме: пресс-конференция с директором представительства SAP СНГ в Республике Беларусь Ильей Шулипиным, подписание нескольких меморандумов и соглашений, выставочные стенды с инновационными сценариями цифровой трансформации в крупнейших компаниях Беларуси и стран СНГ.

В рамках 9 параллельных сессий прозвучат более 60 актуальных докладов, в том числе:

Цифровая трансформация и использование HANA как платформы для разработки собственных решений. Среди выступающих – представители компаний «Атлант М» и ОАО «Мозырский НПЗ»;

и использование HANA как платформы для разработки собственных решений. Среди выступающих – представители компаний и Управление персоналом и безопасность на предприятии;

и безопасность на предприятии; Финансы. Цифровые технологии в банковском секторе;

Цифровые технологии в банковском секторе; Логистика, в том числе, совместное решение SAP и «Яндекс» по оптимизации городской доставки . Цифровая трансформация логистики нефти и нефтепродуктов, использование блокчейн при продаже труб;

в том числе, совместное решение SAP и «Яндекс» по оптимизации городской доставки Цифровая трансформация логистики нефти и нефтепродуктов, использование блокчейн при продаже труб; Производство и управление активами. SAP S/4HANA и использование возможностей SAP для реализации концепции «Цифрового двойника»;

SAP S/4HANA и использование возможностей SAP для реализации концепции «Цифрового двойника»; Информационная безопасность. Требования белорусского законодательства. Опыт создания комплексной системы информационной безопасности в стране. GDPR для Белорусских предприятий.

Одной из главных тем Форума станет строительство цифровой экономики государства . В Форуме примут участие представители госорганов, ключевых заказчиков SAP в Беларуси и эксперты компаний:

Вадим Закревский , заместитель Министра энергетики Республики Беларусь;

, заместитель Министра энергетики Республики Беларусь; Денис Филазафович , заместитель Генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам, УП «Велком»;

, заместитель Генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам, УП «Велком»; Дмитрий Красюков , исполнительный директор, SAP CIS;

, исполнительный директор, SAP CIS; Вера Соломатина , HR директор, SAP CIS;

, HR директор, SAP CIS; Сергей Бобович , генеральный директор «Гомельэнерго»;

, генеральный директор «Гомельэнерго»; Игорь Гедранович , начальник управления автоматизации, метрологии и технологической связи, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;

, начальник управления автоматизации, метрологии и технологической связи, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; Анна Шавандина , директор, дирекция по развитию кадровой службы и систем мотивации, представительство ПАО «НЛМК» в г. Москва;

, директор, дирекция по развитию кадровой службы и систем мотивации, представительство ПАО «НЛМК» в г. Москва; Виктор Левшук, директор, BIVIAR Partners.

Также на мероприятии выступят представители Белорусской железной дороги, «Беларуснефти», компании «Белтим» и других.

Инновационный технический партнер Форума – компания Huawei.

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте Форума https://events.sap.com/by/forum-minsk/ru/home.

По вопросам аккредитации журналистов и всем дополнительным вопросам, связанным с работой прессы на Форуме: svetlana.kalinina@ag-loyalty.com, denis.borushevskiy@sap.com, контактный телефон: +7 (906) 797-1904.

Ждем вас 14 июня в 9:00 в отеле Минск Марриотт!





Справка о компании

SAP— один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения.

Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.



В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы и Минске, а численность сотрудников превысила 1100 человек. Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.











