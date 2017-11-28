Курс биткоина достиг 8 тысяч долларов По информации портала http://bitconnectbit.com, биткоин преодолел планку в 8 тыс. долл. США. При этом, суммарная капитализация криптовалюты превысила 104 млрд долл.



Предыдущий рекорд биткоина был поставлен чуть менее трех недель назад, 8 ноября, когда ее курс достиг отметки в 7,7 тыс. долл. Рост криптовалюты произошел на фоне новостей об отказе от применения протокола Segwit2x, которое могло привести к еще одному разделению биткоина на две криптовалюты. Ранее от биткоина отделился bitcoin cash.



В сентябре банк ВЭБ спрогнозировал, что биткоин, вероятнее всего, продолжить расти в течение двух ближайших лет. Быстрый рост курса этой криптовалюты связан со спекулятивным спросом и ростом числа людей, занятых майнингом криптовалюты, на фоне повышенного внимания со стороны СМИ, считают в банке. Однако через два-три года ее могут заменить другие технологии, говорят экономисты.

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