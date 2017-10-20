2017-10-20 14:36:59
В Минске пройдет конференция Smart Taler 2017
В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 25 ноября пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017. Стать участником сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.
Тематики конференции:
- Блокчейн в финансовой сфере: от гипотез к практическому применению;
- Использование современных финансовых технологий в малом и среднем бизнесе;
- Использование финансовых технологий физическими и юридическими лицами;
- Криптовалюты: какое будущее у биткоина и эфира?
- Чем белорусский fintech отличается от зарубежного?
- Новые финансовые технологии и новые вызовы безопасности;
- Облачные решения в fintech и другие.
Какое будущее у биткоина и эфира, перспективен ли блокчейн в финансовой сфере Беларуси, какие актуальные направления сейчас в e-commerce и как не стать жертвой при совершении онлайн-платежей? Про это и многое другое расскажут эксперты из финансовой сферы:
- Андрей Филон, старший инвестиционный менеджер «Зубр Капитал»;
- Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка;
- Александр Жмур, руководитель группы по работе с партнерами в СНГ компании ESET;
- Егор Цыганок, региональный менеджер «Яндекс» в Беларуси;
- Роберт Ермаков, сооснователь и директор сервиса «Экспресс Платежи».
Спешите зарегистрироваться, количество бесплатных мест ограничено. Начало регистрации участников – 9:00.
Организаторами конференции Smart Taler 2017 выступают Парк высоких технологий и старейший белорусский IT-портал KV.by.
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