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2017-10-20 14:36:59

В Минске пройдет конференция Smart Taler 2017

В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 25 ноября пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017. Стать участником сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.

Тематики конференции:


  •  Блокчейн в финансовой сфере: от гипотез к практическому применению;
  •  Использование современных финансовых технологий в малом и среднем бизнесе;
  •  Использование финансовых технологий физическими и юридическими лицами;
  • Криптовалюты: какое будущее у биткоина и эфира?
  •  Чем белорусский fintech отличается от зарубежного?
  •  Новые финансовые технологии и новые вызовы безопасности;
  •  Облачные решения в fintech и другие.


Какое будущее у биткоина и эфира, перспективен ли блокчейн в финансовой сфере Беларуси, какие актуальные направления сейчас в e-commerce и как не стать жертвой при совершении онлайн-платежей?  Про это  и многое другое расскажут эксперты из финансовой сферы:


  • Андрей Филон, старший инвестиционный менеджер «Зубр Капитал»;
  • Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка;
  • Александр Жмур, руководитель группы по работе с партнерами в СНГ компании ESET;
  • Егор Цыганок, региональный менеджер «Яндекс» в Беларуси;
  • Роберт Ермаков, сооснователь и директор сервиса «Экспресс Платежи».





 

Спешите зарегистрироваться, количество бесплатных мест ограничено. Начало регистрации участников – 9:00.


Организаторами конференции Smart Taler 2017 выступают Парк высоких технологий и старейший белорусский IT-портал KV.by.


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