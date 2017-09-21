В День без автомобиля МТС подарит сувениры самым творческим велосипедистам

22 сентября каждый, кто оставит автомобиль на парковке и выберет в качестве средства передвижения велосипед, сможет принять участие в творческом конкурсе «#МояТренировкаСегодня в #ДеньБезАвтомобиля» и получить сувенир – велозамок. Принять участие в конкурсе смогут жители и гости Минска, Бреста, Гродно, Гомеля, Витебска и Могилева.



Как стать участником конкурса?

1. Сделайте фото, которое продемонстрирует, что вы используете велосипед как средство для передвижения;

2. Приезжайте в один из указанных ниже салонов связи МТС 22 сентября с 16:00 до 20:00 на велосипеде, покажите фотографию представителю компании МТС;

3. Представители компании МТС выберут 200 авторов самых творческих фотографий. Победители получат сувениры от компании МТС.

Как будут выбраны те, кто получит сувениры?



Отбор победителей будет производиться среди участников, которые выполнили условия конкурса. Критерий выбора победителя: соответствие тематике конкурса (передвижение на велосипеде, здоровый образ жизни), оригинальность снимка, творческий подход. Один пользователь может показать одно фото и получить один сувенир.

Как будут вручены подарки?



Оценка фотографий, подведение итогов конкурса и вручение сувениров состоится 22 сентября по следующим адресам:

Брест, пр-т. Машерова, 46 с 16:00 до 20:00. В Бресте будет выбрано 30 победителей;

Витебск, пр-т. Строителей, 8 к.2 с 16:00 до 20:00. В Витебске будет выбрано 30 победителей;

Гродно, ул. Красноармейская, 3 с 16:00 до 20:00. В Гродно будет выбрано 30 победителей;

Гомель, ул. Крестьянская, 26 с 16:00 до 20:00. В Гомеле будет выбрано 30 победителей;

Минск, пр-т. Независимости, 95 с 16:00 до 20:00. В Минске будет выбрано 50 победителей;

Могилев, ул. Миронова, 21 с 16:00 до 20:00. В Могилеве будет выбрано 30 победителей.



Правила проведения конкурса:

Дата проведения конкурса: 22 сентября 2017 года. Участником конкурса могут стать граждане Республики Беларусь. Чтобы стать участником конкурса, не нужно быть клиентом СООО «Мобильные ТелеСистемы». Организатор вправе вносить изменения в правила в течение проведения творческого конкурса. Организатор не выплачивает денежный эквивалент подарка, не высылает подарок по почте и не оплачивает проезд участника к месту выдачи подарка.

Организатор вправе удалять комментарии, не соответствующие тематике конкурса, а также комментарии, которые могут оскорбить честь и достоинство участников сообщества.