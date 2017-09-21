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2017-09-21 15:55:20

Начинается прием заявок на участие в 14 ИТ-Спартакиаде

21 октября 2017 года стартует осенний сезон 14 Республиканской ИТ-Cпартакиады. Организатор проекта – PR-агентство «Приоритетные решения» – объявляет о начале регистрации команд.

В этом году команды поборются за первенство в таких видах спорта, как картинг, волейбол, баскетбол, настольный теннис, боулинг и кикер. Соревнования будут проходить по субботам и воскресеньям в лучших спортивных залах и клубах г. Минска.

Открытие 14 ИТ-Спартакиады состоится 21 октября 2017 года, в этот же день пройдут первые состязания компаний по картингу.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

14 ИТ-Спартакиада продлится около 2 месяцев. По итогам каждого турнира участников ждет церемония награждения призеров в командном и личном первенстве, а компания-победитель общекомандного зачета получит переходящий кубок ИТ-Спартакиады.

Кто станет лидером в этом году, мы узнаем только в ноябре. А пока начинается прием заявок от участников и активная подготовка к соревнованиям.

Для участия в 14 ИТ-Спартакиаде необходимо до 30 сентября прислать запрос на электронный адрес spartakiada@prsolutions.by. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам +375 (44) 760-61-78, +375 (29) 699-65-75, а также на сайте it-spartakiada.by.

Будем рады видеть вас на 14 ИТ-Спартакиаде!


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