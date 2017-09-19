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2017-09-19 13:58:20

На ежегодном форуме «Интернет вещей» пройдёт Битва стартапов при поддержке ФРИИ

1 ноября в рамках IV международного форума подключенных технологий «Интернет вещей» состоится Битва стартапов. Она пройдёт в КВЦ «Сокольники» с 14:00 до 17:00 при поддержке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

В рамках конкурса 20 разработчиков презентуют свои проекты 20 инвесторам и получат возможность привлечь средства для их реализации.

Чтобы принять участие в Битве стартапов, нужно:

  • сформулировать цель проекта, время реализации, сроки окупаемости и процент прибыли для инвестора;
  • подготовить презентацию на 4 минуты;
  • подать заявку на участие до 23 октября.

Выступление каждого участника займёт 7 минут: 4 минуты на презентацию + 3 минуты на вопросы специалистов.

Битва стартапов важна не только для создателей проекта, но и для инвесторов – она предоставит возможность вложиться в новаторские и легко окупаемые проекты. К тому же участники презентуют готовые работы с расчётами, отражающими всю выгоду для бизнесменов.

Отметим, что встреча пройдёт в закрытой зоне Speed dealing, доступ к которой предоставляется только зарегистрированным участникам.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератором битвы станет инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев. Регистрируйтесь на участие в соревновании – не дайте своему проекту уйти в небытие!

Кроме того, в первой половине дня на площадке будет проходить общение инвесторов и разработчиков стартап-проектов, которые представят свои идеи. Speed dealing - это закрытая зона и доступна она только для зарегистрировавшихся. Начнется встреча в 10:30 и продлится до 13:00.

Всего будет презентовано 20 перспективных проектов для 20 представителей инвестиционных и венчурных фондов. Немаловажен тот факт, что во время общения на площадке разработчики, заинтересованные в инвестициях, смогут получить качественные советы и замечания, а некоторые – даже обсудить возможное финансирование проекта. 


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