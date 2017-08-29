Советы по управлению деньгами на Форекс

Торговля на валютном рынке позволяет хорошо зарабатывать, но почему одни трейдеры стабильно получают прибыль, в то время как другие из-за одной убыточной сделки могут потерять все свои средства. Причина кроется в пренебрежении правилами управления капиталом или манименджмента.

Начиная торговлю на бирже нужно иметь полный план действий:

Когда вы заходите в сделку;

Когда из неё выходить;

Какой валютной парой вы играете;

Как вы используете денежные ресурсы.

Как правильно вести торговлю на Форекс избегая рисков, помогут разобраться Die Top 10 Tipps für Forex Money Management.

Размер депозита, которым вы готовы рисковать

Начинайте торговать на Форекс с небольшого лота. Эта должна быть та сумма, которую вам не жалко будет потерять. Имейте в виду, что у вас может быть несколько убыточных сделок подряд, но для того, чтобы возместить потери и вернуться к исходной позиции придется заработать в несколько раз больше, чем вы потеряли. Например, потеряв 50% собственного капитала, чтобы возместить потери необходимо получить 100% прибыли. Опытные трейдеры советуют за одну сделку вкладывать не более 2% от имеющегося капитала.

Не ведите слишком агрессивную торговлю

Не следует вкладывать в одну сделку много денег. Слишком агрессивная торговля может быть свойственна новичкам. Но при нескольких убыточных сделках подряд вы можете потерять большую часть своего рискового капитала.

Будьте реалистичны

Одна из причин необдуманной торговли - это завышенные ожидания. Новички думают, что агрессивная торговля приводит к быстрому обогащению. Действительно, чем больше средств в обороте, тем больше прибыль. Но в то же время увеличиваются и убытки. Лучше использовать небольшую часть средств и получать небольшую прибыль, постепенно наращивая капитал, рискуя лишь небольшими суммами.

Ограничивайте убытки

При негативной ситуации на рынке принципиально важно быстро закрыть сделку. Разумнее сохранить свое, чем ждать, что все еще может измениться в выгодную для вас сторону.

Используйте Стоп-лосс

Устанавливайте уровни закрытия сделок, особенно если вы не можете постоянно следить за рынком. При резком изменении ситуации не в вашу пользу, Стоп-лосс позволит вам не потерять накопленный капитал или забрать свою прибыль.

Ограничивайте количество сделок

Если вы однажды потеряли значительную долю своего рискового капитала или понесли крайне высокие потери, вас будет охватывать искушение заключать больше сделок, чтобы отыграться.

Вместо этого вы должны уменьшить размеры своих позиций, или даже некоторое время не участвовать в торгах, пока не увидите максимально благоприятной рыночной ситуации.

Понимать и уважать эффект кредитного плеча

Одним из главных преимуществ торговли на валютном рынке devisenhandel forex является кредитное плечо. Это позволит вам торговать значительно большими средствами, чем есть у вас на самом деле.

Кредитное плечо открывает вам возможность увеличить вашу потенциальную прибыль, но оно также увеличивает потенциальный риск потери.

Думайте в долгосрочной перспективе

Определить, является ли ваша торговая стратегия успешной или нет, можно только по прошествии времени. Поэтому одна убыточная или прибыльная сделка не является показателем. Продолжайте следовать своей стратегии.

Если у вас ещё недостаточно опыта в валютной торговле - не стоит рисковать. Данные советы помогут вам получить прибыль.