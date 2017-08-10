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2017-08-10 12:12:03

Из школьников — в программисты: «IT-лагерь» для детей стартовал в Беларуси

Знакомство с компьютерной анимацией и графикой, умение работать в команде и мыслить аналитически. Первые уроки программирования для школьников прошли в рамках проекта «IT-лагерь», который запустили Министерство образования Республики Беларусь и мобильный оператор МТС. Занятия организованы на базе детского оздоровительного лагеря «На Ростанях» и продлятся до конца смены. Партнером проекта выступил Образовательный центр Парка высоких технологий. 

Тема первого занятия — «Мой первый мультфильм. Знакомство. Анимация». Всего курс «Программирование игр на языке Scratch» включает 16 уроков и рассчитан на детей до 14 лет. Занятия бесплатные, а ведут их сотрудники Образовательного центра ПВТ. Школьники познакомятся с основами программирования, научаться создавать анимацию и простые интерактивные игры с помощью Scratch. В итоге ребенок сам придумает механику, сюжет, героев и «соберет» настоящую игру. Свои работы дети представят жюри и родителям, получат свидетельства о прохождении курса Образовательного центра ПВТ, подарки и сувениры. 

"Знакомство с программированием в среде Scratch для школьников — это, в первую очередь, развитие логического мышления, а уже потом навыки работы с мультимедиа. Ребята научатся создавать компьютерные программы, использовать компьютер для решения полезных задач. Полученные знания дети смогут применить на практике не только при работе с компьютерами, но и на уроках"— прокомментировал выбор учебной программы директор Образовательного центра ПВТ Вадим Зеленков. 

Образовательный проект для школьников «Программирование игр на языке Scratch» реализуют компания МТС и Министерство образования Республики Беларусь в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 27 июня 2017 года. Программа обучения разработана сотрудниками Образовательного центра ПВТ и утверждена Министерством образования. 


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