Ремонт передней подвески и диагностика

Ремонт передней подвески

Автоэксперты заявляют: ремонт передней подвески является наиболее востребованной среди услуг, предоставляемых современными автосервисами. Недавние статистические исследования подтверждают это авторитетное мнение.

Ходовая часть подвергается максимальной нагрузке, поэтому состояние передней подвески должно постоянно контролироваться автовладельцами. На сервисе это легко осуществят, применив новые технологии, к примеру, компьютерную диагностику. И чем регулярнее будет осуществляться проверка, тем выше шанс, что ходовая автомобиля прослужит долго без особых проблем.

Что происходит во время ремонта подвески?

Обращаться в сервис с целью «профилактики», конечно, следует, но как самому понять, что с подвеской творится что-то неладное? Если водитель вдруг почувствовал определенные нарушения в управлении авто, возникновение необычного шума, а также нехарактерных толчков и ударов, то следует как можно быстрее обратиться в автосервис с целью проверки состояния передней подвески. От того, насколько своевременно будет произведен ремонт, зависит и состояние авто, и безопасность тех, кто в нем находится.

Основные работы

В наиболее распространенные работы в случае обнаружения неисправности ходовой входит ремонт рычагов передней подвески, а также замена следующих комплектующих:

амортизаторы;

подшипник верхней опоры стоек;

нижний рычаг;

передняя пружина;

полуось с сальником;

другие детали.

Стоимость работ

Цена услуги, как правило, зависит от сложности проводимых работ и стоимости комплектующих. В идеале диагностика ходовой проводится каждые 10 тысяч пробега автомобиля - данная мера поможет не тратить много средств на дорогостоящий ремонт.