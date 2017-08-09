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2017-08-09 11:49:36

Популярность автоломбардов: почему и как

Современный способом получения «быстрых денег» становится залог авто. Это признали и жители Минска - все большее количество горожан обращаются в автомобильные ломбарды в ситуации, когда требуется быстро получить деньги под залог.

Автоломбард в Минске - это минимум предоставляемых документов и требований к заемщику, гибкая система выплат и отсутствие необходимости информировать об обращении в ломбард супруга или супругу. Все эти преимущества делают свое дело. Число желающих обратиться в автоломбард в столице Беларуси неуклонно растет и большинство из них - взрослые состоявшиеся мужчины.

Объект залога

Обычно в залог идет иностранный автомобиль не старше пятнадцати лет или авто российского производства - не старше пяти. Сумма оценки (а соответственно и количество денег, полученных на руки) зависит от модели, марки и состояния транспортного средства. Некоторые компании проявляют лояльность к клиентам и готовы дать больше денег даже за стального коня «пенсионного возраста».

Когда важна оперативность

Автоломбард - это, прежде всего, высокая скорость получения средств: их клиент будет иметь на руках уже через несколько часов после обращения. Сегодня в Минске действует множество таких организации, большинство из них работает круглосуточно, не зная праздников и выходных. При получении денег в ломбарде совершенно не важно, сколько клиенту лет и какова его кредитная история - и, если автомобиль юридически чист и права собственности на него подтверждены, все будет в порядке.

Все перечисленные факторы говорят сами за себя - минчане не отвергают идею автоломбарда, а пытаются воспользоваться ею в жизненных ситуациях, когда весьма приличная денежная сумма нужна в крайне сжатые сроки.


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