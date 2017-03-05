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2017-03-05 18:10:11

Новый принтер от Epson сделает широкоформатную печать ещё более доступной

В ближайшее время на белорусском рынке технических новинок появится совершенно новый превосходный принтер, рассчитанный на широкоформатную печать, - Epson SureColor SCB7000. Новая версия представленной техники - настоящий прорыв, помогающий рекламному бизнесу развиваться огромными темпами.

Описываемая техника способна оперативно и без сбоев заниматься печатью больших постеров, стикеров, плакатов и многих других POS-материалов, формат которых достигает от 44 до 64 дюймов (разрешение 720 на 1440 dpi). Показатели качества при этом остаются высочайшими. Описываемая модель принтера имеет в своём активе встроенный контейнер для хранения чернил, объём которого составляет до полутора литров. Можно с лёгкостью производить дозаправку изделия. При этом печать совершенно не прерывается. Благодаря предусмотренной современной технологии, принтер будет работать долго и бесперебойно. Обслуживается техника достаточно легко. Ёмкости располагают увеличенным количеством чернил, что содействует снижению расходов на процесс печати в разы, если сравнивать аналогичные модели со сменными картриджами.

В Минске данную технику очень скоро можно будет приобрести по доступным ценам. Благодаря ей, широкоформатная печать станет ещё более качественной.


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