2017-02-27 13:07:36
Белорусские стартапы снова в лидерах
26 февраля в Москве проходила выставка, конференция и битва стартапов. Команды из Минска, подготовку которых осуществлял центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии», достойно представили нашу страну среди не менее сильных конкурентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Уфы.
Каждая команда выступала со своим стартапом в одной из пяти номинаций (интегратор, образование, инновация, креатив, социальный проект), а оценивать выступления по ряду критериев (готовность продукта, состав команды, емкость доступного рынка, инвестиционная привлекательность) предстояло присутствующим в составе жюри инвесторам, представителям крупных компаний и независимым экспертам.
Таким образом, по итогам конкурса победу одержал город Минск, набрав в сумме 70 баллов. Теперь именно белорусская столица удостоена права принять эстафету проведения следующего мероприятия международной «Битвы cтартапов».
Благодарим команды участников, которые представляли свои стартапы!
Это:
- Олег Тихонов и проект Eightydays.me;
- Александр Горлач и проект Wandle;
- Матвей Грамович и проект Joiny;
- Сергей Захаров и проект INSTALAR;
- Алексей Захаров и проект Simagram.
Желаем им новых побед и достижения поставленных целей для развития своих проектов. До встречи на «Битве стартапов» в Минске!
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