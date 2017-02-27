Белорусские стартапы снова в лидерах

26 февраля в Москве проходила выставка, конференция и битва стартапов. Команды из Минска, подготовку которых осуществлял центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии», достойно представили нашу страну среди не менее сильных конкурентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Уфы.



Каждая команда выступала со своим стартапом в одной из пяти номинаций (интегратор, образование, инновация, креатив, социальный проект), а оценивать выступления по ряду критериев (готовность продукта, состав команды, емкость доступного рынка, инвестиционная привлекательность) предстояло присутствующим в составе жюри инвесторам, представителям крупных компаний и независимым экспертам.

Таким образом, по итогам конкурса победу одержал город Минск, набрав в сумме 70 баллов. Теперь именно белорусская столица удостоена права принять эстафету проведения следующего мероприятия международной «Битвы cтартапов».

Благодарим команды участников, которые представляли свои стартапы!

Это:

- Олег Тихонов и проект Eightydays.me;

- Александр Горлач и проект Wandle;

- Матвей Грамович и проект Joiny;

- Сергей Захаров и проект INSTALAR;

- Алексей Захаров и проект Simagram.





Желаем им новых побед и достижения поставленных целей для развития своих проектов. До встречи на «Битве стартапов» в Минске!