Самые лучшие стартапы Беларуси соберутся на конференции «СТАРТАП ГОДА 2016»

Уходящий год ознаменуется знаковым для стартап-движения событием. 17 декабря в отеле «Виктория Олимп» пройдет конференция и конкурс стартапов «СТАРТАП ГОДА 2016». Цель мероприятия – определить лучшие стартапы страны и помочь инновационным компаниям более уверенно и правильно строить свой бизнес.Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» при поддержке Мингорисполкома. Генеральный партнер – ОАО «Белагропромбанк». Золотым партнером стала компания Happy Office.

Мероприятие соберет более 400 участников, в том числе более 50 гостей из-за рубежа. В частности, из России, США, Украины, Польши и стран Балтии. Впервые в Беларуси на одной площадке соберутся представители более 10 венчурных фондов. По традиции в мероприятии примут участие, пожалуй, все представители инфраструктуры поддержки стартапов, в частности, бизнес-инкубаторов, представители государственных структур, представители ведущих мировый корпораций, поддерживающих стартапы, белорусских продуктовых ИТ-компаний, юридических фирм, бизнес-школ.

Уже второй год мероприятие становится крупнейшей площадкой, объединяющей представителей лучших стартапов, компетентных экспертов в различных сферах, успешных бизнес-ангелов и руководителей венчурных фондов и не только. Состав аудитории отличает значительное количество инвесторов (около 12%). Активное участие в конференции «СТАРТАП ГОДА» примут авторитетные эксперты в области информационных технологий, построения бизнеса и продвижения стартапаов на международных рынках.

Среди руководителей венчурных фондов и бизнес-ангелов следует упомянуть:

управляющего партнера Фонда венчурных инвестиций «Форсайт+» Александра Зимина,

инвестиционный менеджер Фонда венчурных инвестиций «Форсайт+» Армена Микаеляна,

инвестиционный аналитик I2BF Global Ventures Дениса Калышкина,

инвестиционного аналитика международной управляющей компании Global Ventures,

директора по развитию венчурного фонда AltaIR Capital Артёма Новосартова,

партнера венчурного фонда Haxus Дмитрия Гурского,

управляющего партнера фонда FutureLabs, основателя VentureClub, бизнес-ангела Александра Бородича,

инвестиционного банкира и инвестора, управляющего партнера RMG Алексея Горячева,

руководителя стартап-форума Startup Bazaar Дениса Козьминых, бизнес-ангела и предпринимателя Константина Замошникова,

директора компании «ДатаЦентр» Ивана Щербакова.

Среди приглашенных экспертов ожидаются:

основатель и генеральный директор инвестиционной компании AAA TRUST Игорь Дубинников,

технологический евангелист Microsoft Антон Шунков,

основатель и совладелец интернет-портала TUT.BY Юрий Зиссер,

бизнес-консультант в сфере интернет-маркетинга Сергей Жуковский,

генеральный директор стартап-компании Beets BLU Алексей Гречанинов,

независимый консультант по развитию стартапов на ранней стадии Глеб Рубанов,

владелец полиграфической компании и издательства «Друг-С» Сергей Татарчук,

основатель и управляющий партнер юридической фирмы femida.us Дмитрий Дубограев,

партнер юридической фирмы «Алейников и партнеры» Дмитрий Матвеев,

кандидат физико-математических наук, доцент декан экономического факультета Белорусско-Российского университета Илья Маковецкий,

заместитель начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Павел Зыль,

учредитель бухгалтерских компаний «Райкири» и «Делай Свое Дело» Маргарита Новосельцева,

эксперт Программы консультационной поддержки частного бизнеса Европейского банка реконструкции и развития Денис Шаврук,

бизнес-консультант Наум Кац и др.

В конференции также примут участие руководители бизнес инкубаторов. Среди них Юрий Сударев, руководитель бизнес-инкубатора Парка высоких технологий.

Также на конференцию в качестве экспертов приглашены руководители успешно работающих стартапов. Среди них Иван Доманьков, сооснователь стартапов в сферах AR, VR, а также мобильных игр и приложений. Олег Тихонов, основатель стартапа Ontourcloud, ставшего победителем конкурса «СТАРТАП ГОДА 2015».

В рамках мероприятия состоятся мастер-классы от экспертов и инвесторов, панельная дискуссия, презентации историй успеха, конкурс стартапов, менторские сессии, активный нетворкинг и многое другое. Одним из ключевых на мероприятия будет финансовый блок. В частности, будут представлены новые возможности финансирования стартапов.

На конференции «СТАРТАП ГОДА» авторы проектов получат консультации известных юристов, узнают как избежать ошибок при регистрации компании, распределении долей, оформлении интеллектуальной собственности.

Ведущие эксперты стартап-сообщества помогут проанализировать стратегии развития стартапов. Руководители состоявшихся стартапов посоветуют на что обратить внимание, каких ошибок следует избегать в работе. Начинающие стартаперы также получат информацию о методах поиска инвесторов, об источниках финансирования стартапов и многое другое.

По словам исполнительного директора ОАО «Белагропромбанк» Валерия Архипчука, в настоящее время Белагропромбанк планирует активней участвовать в стартап-движении, которое динамично развивается в республике и с каждым годом набирает обороты. Уже два года подряд банк выступает в качестве генерального партнера проектов, проводимых Центром поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии»: это и республиканский конкурс стартапов «Стартап года 2015», и регулярные мероприятия Minsk Startup Weekend. «Сегодня поддержка малого и среднего бизнеса становится для Белагропромбанка ключевым направлением, – подчеркивает Валерий Архипчук. – В связи с этим недавно банк обновил продуктовую линейку для представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. В обновленной линейке под общим названием «Бизнес-стиль» присутствуют 7 тарифных планов: «Легкий», «Комфортный», «Универсальный», «Классический», «Активный», «Деловой», «Эксклюзивный». Новые пакеты услуг сегментированы на категории, что позволяет им легко трансформироваться под потребности конкретного клиента и его бизнеса».

Инвесторы готовы открывать новые белорусские стартапы

Крупнейшие инвесторы, бизнес-ангелы, руководители корпораций и ИТ-компаний получат возможность ознакомиться с лучшими стартапами для выгодного вложения инвестиций.

По словам директора центра поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» Алексея Шабловского, уровень состава экспертов впечатляет. Впервые в Беларусь приедут представители десятка венчурных фондов. Инвесторы ожидают от белорусских стартаперов многого. Однако им есть что предложить. Они готовы открывать новые белорусские стартапы. Полагаю, после мероприятия будет заключен ряд сделок с участием белорусских стартапов.

Конкурсы невозможны без поощрений. Конкурс «Стартап года-2016» – не стал исключением. «Стартап года 2016» – это конкурс ИТ-стартапов. Соответственно главный приз победителям также должен быть связан с ИТ. Корпорация Microsoft для трех призеров анонсирует бесплатный доступ к софту Microsoft (более 900 продуктов), облачным ресурсам Azure на сумму $27000 каждый, а также участие в партнерской акселерации, поддержку в развитии бизнеса. Компания Sven предоставит для занявшего 1 место – внушительную акустическую систему, занявшему 2 место подарят гарнитуру, 3 место – мышь-антистресс. Стартапу, получившему приз зрительских симпатий подарят беспроводной комплект из компьютерной мыши и клавиатуры. От компании Happy Office победителю достанется современное офисное кресло.

В связи с тем, что стартаперы – люди активные. А для активных людей и призы должны быть полезными для активного отдыха. Вероятно, к такому выводу пришло руководство ряда компаний-партнеров, анонсировав для победителей призы для активного отдыха. Партнер Deal.by предоставит призерам рюкзак и 2 термокружки. Компания DAROO предоставит призерам сертификаты на картинг по двухэтажной трассе; катание на сноуборде в Якутских горах; роупджампинг (прыжки с веревкой с большой высоты) и сертификат на обучение горнолыжному спорту.

Компания BYCARD предоставит 4 сертификата на посещение киносеанса. Компания Laserbattle предоставит призерам сертификаты на игры.

ИТ-сфера – это довольно динамичная сфера интеллектуальной деятельности. Стартаперы должны постоянно работать над повышением своей квалификации, чтобы оставаться конкурентоспособными. Справиться с такой важной задачей поможет Открытое пространство «Кто такой Джон Голт?» предоставившее для стартапов, занявших первые 3 места 30, 20 и 10 дней бесплатного коворкинга соответственно. Студия иностранных языков POLYGLOT предоставит победителю сертификат на бесплатное обучение на любой курс английского, польского, немецкого, испанского языков, а для 2 и 3 мест бесплатные сертификаты на посещение Movies Club и Chit-chat Club. Кроме того, студия иностранных языков планирует розыгрыш сертификатов среди зрителей. Счастливчики получат бесплатные сертификаты на посещение Movies Club и Chit-chat Club. Школа бизнеса и личностного роста «Территория Развития Альватерра» предоставит призерам бесплатные сертификаты на тренинги. Интернет-магазин Literatura.by предоставит для призеров и розыгрышей книги.

Пряничная мастерская pernik.by не оставит без подарков жюри и экспертов конкурса.

И, наконец, победители получат сувениры от интернет-магазинов chasiki.by и Yoobao-shop.by, которые предоставят для розыгрышей наручные часы Tissot и аккумулятор Yoobao.

Мероприятие «СТАРТАП ГОДА 2016» региональным стартаперам поможет найти источники финансирования для своего проекта, эксперты получат возможность внести свой посильный вклад в развитие стартап движения в Беларуси, подготовить активных и целеустремленных молодых предпринимателей к дальнейшему росту и развитию, инвесторы смогут найти источники для выгодного вложения своих ресурсов.

Конференция «СТАРТАП ГОДА» – это не только доклады, работа стартаперов, но и отдых. Кроме привычных кофе-пауз организаторы конференции готовят сюрприз. Партнер конференции VRGO, представляющая услуги для корпоративных, обучающих и детских мероприятий, организует целую зону отдыха. Вниманию публики будут представлены очки виртуальной реальности, разработанные на базе HTC Vive. Суть развлечения заключается в том, что игрок, перемещаясь по игровой зоне, взаимодействует с виртуальным окружением. Кроме очков игрока снабдят 2-мя контролерами, полностью дублирующими положение рук в виртуальном пространстве. Таким образом, игрок полностью погружается в игровой процесс. Очки виртуальной реальности снабжены разнообразным игровым контентом, рассчитанных как на взрослых, так и на детей. Не упустите шанс получить заряд позитива и ярких впечатлений, предоставляемых очками виртуальной реальности от компании VRGO.

Подробная информация о мероприятии представлена на сайте http://startupbelarus.by/





Об организаторе

Организатором мероприятий «Стартап года 2016» является республиканский центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии». Организация с 2009 года проводит стартап-мероприятия в Беларуси, такие как Startup Weekend, Invest Weekend, мастер-классы, стартап школы, Investor Day, #startuptime, а также оказывает поддержку стартапам в поиске инвестиций. Компания обладает экспертизой в области разработки веб-проектов, мобильных приложений, интернет-маркетинге, подборе персонала, построению отделов продаж и распределенных команд разработчиков. Официальные сайты: http://startupweekend.by, http://investweekend.by.















