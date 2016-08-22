Банкоматы и инфокиоски на SIM-картах velcom

В Минске впервые показали содержимое банкоматов и терминалов самообслуживания с SIM-картами velcom, которые используют банки по всей стране. Такие аппараты применяют в труднодоступных для проводной связи местах.

Банкоматы и инфокиоски можно установить в любом уголке страны. Причина их мобильности кроется в M2M-технологиях (mashine-to-mashine): они не «привязаны» к стационарным линиям связи, а способны передавать информацию по воздуху – с помощью 3G-сети от velcom.

Банкоматы и инфокиоски работают по принятой в мире схеме: внутри каждого аппарата находится компьютер, который обрабатывает запросы, шифрует данные с помощью модуля безопасности и передает через 3G-модем в процессинговый центр.

Кроме того, velcom первым среди мобильных операторов повысил защищенность передаваемой через банкоматы и терминалы информации. Для этого специалисты создают частные виртуальные сети, подключиться к которым можно лишь с нескольких IP-адресов, принадлежащих банку. Параллельно банк осуществляет собственное шифрование информации. Все это позволяет исключить вероятность, что данные с карточек белорусов могут быть перехвачены и оказаться в чужих руках.

Мобильные технологии от velcom, в частности, используют в Приорбанке. «Передача данных реализована таким образом, что третье лицо не может получить доступ к информации. Прежде всего, наша система безопасности позволяет шифровать данные на нескольких уровнях сразу (как программном, так и аппаратном), что обеспечивает полную безопасность. Но не стоит забывать и о вкладе мобильного оператора, который предоставляет абсолютно защищенное соединение. Пока такую возможность обеспечил нам только velcom вместе с качественным 3G-охватом территории Беларуси», – заверили в Приорбанке.





Беспроводная связь и M2M-решения помогают банкам быстро и экономично устанавливать банкоматы и инфокиоски, а также предоставлять весь банковский сервис в любой точке страны, даже там, где по какой-то причине пока нет проводного интернета. Причем сделать это можно практически везде. Так, 3G-сеть velcom сейчас доступна более чем на 70% территории страны, а к концу года охватит 97% страны.

Мобильные технологии также используются в POS-терминалах и устройствах SmartPos, которые позволяют принимать платежи с помощью смартфона и планшета. Практически все терминалы в кафе и ресторанах, в сфере обслуживания используют мобильные технологии для передачи банковской информации. На SIM-картах velcom сейчас работают десятки тысяч банковских устройств по всей стране. И с каждым месяцем их число лишь растет – во многом благодаря усилию банков по развитию сферы безналичных платежей.

«Мы пока находимся только на пороге тех возможностей, которые открывает перед нами взаимодействие мобильных и банковских технологий. Но уже сегодня банковское обслуживание доступно в любой части страны, а смартфон постепенно превращается в полноценное платежное устройство, которым можно оплачивать большинство покупок», – подчеркнул начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.