Стартовал SAP Quality Awards 2016 — конкурс лучших проектов по цифровой трансформации бизнеса

SAP, один из крупнейших разработчиков корпоративных приложений, объявляет о старте конкурса проектов внедрения высокотехнологичных решений компании — SAP Quality Awards 2016 в регионе СНГ.

В этом году эксперты компании SAP СНГ выберут лучшие команды внедрения — лидеров в категориях: «Трансформация бизнеса», «Быстрый результат», «Передовые технологии». При определении победителей судьи будут ориентироваться на соответствие проектов 10-ти Принципам Качества SAP, среди которых: понимание и следование целям бизнеса, четкое определение ролей и согласованность работы, контроль рисков и исполнения плана, помощь персоналу в адаптации к новому продукту и т.д. Кроме этого, они будут оцениваться по срокам и стоимости внедрения, а также полученным выгодам и ценности для бизнеса.

Победа в SAP Quality Awards является авторитетным признанием профессионализма участников для всего рынка СНГ. Конкурс проводится в регионе с 2010 года, за это время в нем приняли участие более 70 проектов, из которых около 40 стали призерами. В 2015 году в категории «Трансформация бизнеса» золотым призером стала компания ПАО «СИБУР Холдинг» с масштабным проектом автоматизации десятков бизнес-процессов на базе решений SAP для тысяч пользователей. Первая награда за «Быстрый результат» была присуждена ООО «М.видео Менеджмент» за внедрение SRM для повышения эффективности процесса некоммерческих закупок. В категории «Передовые технологии» золотым призером стала компания ООО «Лента», которая автоматизировала процессы товародвижения при помощи мобильных устройств и решения SAP Mobile Platform.

Заявки на участие будут приниматься до 1 октября 2016 года. Подробная информация размещена на портале SAP Quality Awards.

