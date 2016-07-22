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2016-07-22 09:17:08

Объявлен старт конкурса передовых идей и технологий «Интернет вещей»

 

C 22 июля 2016 года официально стартовал прием заявок на конкурс передовых идей и технологий «Интернет вещей». Мероприятие состоится 15 сентября в Минске, Республика Беларусь. Организатором конкурса выступит центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии». Жюри определит 10 лучших стартапов, которые представят Беларусь на ежегодной международной конференции «Интернет вещей», которая пройдет в Москве 29 сентября 2016 года.

Конференция «Интернет вещей» соберет на своей площадке огромное количество известных экспертов и игроков IoT-индустрии, которых интересует развитие данного рынка. Среди них такие известные компании, как Haxasia, GS Venture, GS Group, GVA Launch Gurus, LETA Capital, ФРИИ, The Untitled Venture Company, Ventureclub, Monkeys & Partners (от Star2UP Inc.), Orange Startup Ecosystem. Конференция «Интернет вещей» будет включать блок тематических конференций, выставочную зону, открытые воркшопы, а также площадку Speed Dealing для встречи инвесторов и разработчиков IoT-решений.

О конкурсе стартап-проектов

В ходе конкурсного отбора будут рассматриваться проекты, которые имеют коммерческий потенциал и инвестиционную привлекательность.

Участвовать в конкурсе передовых идей и технологий «Интернет вещей» могут технологические команды на любой стадии проекта: от идеи до готового продукта. Ключевые направления конкурса: системы управления, носимые устройства, умные вещи, умные дома и города, транспорт, здравоохранение, безопастность, облачные сервисы, большие данные, а также носимые технологии.

Приглашаем разработчиков, технологических предпринимателей и всех, кто работает над созданием или планирует создавать инновационные продукты в области интернета вещей и смарт-технологий принять участие в белорусском отборочном этапе.

Для участия необходимо подать заявку до 9 сентября.

РЕГИСТРАЦИЯ

Участие в конкурсе бесплатное.

О компании «Стартап технологии»

ООО «Стартап технологии» - белорусский республиканский центр поддержки предпринимательства, который с 2009 года регулярно проводит стартап- и бизнес-мероприятия: Startup Weekend, Invest Wеекеnd, «Стартап года» и др. В мероприятиях участвуют сотни бизнесменов и десятки инвесторов, которые охотно делятся своим опытом с начинающими предпринимателями. Компания помогает найти предпринимателям новые решения и оригинальные идеи, проверить имеющиеся гипотезы, увидеть адаптацию различных проектов под цели компании, завести полезные связи, привлечь новых партнеров.

За 7 лет было проведено более 120 крупных мероприятий, в которых приняло участие более 35 000 человек.

«Стартап технологии» - это уникальное сообщество бизнесменов и инвесторов, которое оказывает содействие в открытии и построении бизнеса. Сообщество предпринимателей и инвесторов «Стартап технологии» насчитывает более 5000 человек.


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