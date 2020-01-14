Витебские мошенники на раз-два списывали деньги с мобильных телефонов Двое молодых людей из Витебской области продавали несуществующую виртуальную валюту с фейковых аккаунтов, сообщает "Витебский Курьер".

Парни 2001 года рождения предлагали людям, так называемые, «голоса» (виртуальную валюту) по заниженной цене. После того, как мошенники заполучали реквизиты мобильных номеров, а также коды клиентов, они списывали с баланса сим-карт деньги.



Конечно, люди взамен не получали обещанных голосов. На сегодня известно, что пострадали 49 человек со всей Беларуси. Общая сумма ущерба составила Br1,5 тыс.



Отметим, что мошенники звонят белорусам все чаще. Схемы становятся все более разнообразными. Например, иногда мошенники представляются сотрудниками банков и запрашивают пароли доступов к пластиковым картам.





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