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2019-12-02 12:34:06

14 декабря в Минске состоится юбилейная конференция «СТАРТАП ГОДА 2019»

14 декабря 2019 года в Минске состоится юбилейная конференция «СТАРТАП ГОДА 2019». На главной сцене конференции пройдет презентация стартапов, отобранных по результатам конкурсов стартапов во всех регионах Беларуси.

Для авторов проектов конференция «СТАРТАП ГОДА» — это уникальная возможность заявить о своем проекте на большую аудиторию, получить экспертную оценку, найти партнеров и клиентов. Участников ждет эффективный бизнес-нетворкинг в формате speed dating и различные мастер-классы.

Для VIP участников в течение дня будет действовать лаундж зона, где соберется более 100 VIP гостей. Все онибудут представлены друг другу.

 

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Конференция «СТАРТАП ГОДА» ежегодно собирает сотни ИТ-предпринимателей и десятки инвесторов. География участников весьма широка: Беларусь, Россия, США, Польша, Германия, Литва, Латвия и др. Это лучшее место для нетворкинга и получения актуальной информации о рынке ИТ, стартапах и инвестициях в этой сфере.

На площадках центра возникли многие белорусские стартапы, известные в мире. Среди них Maps.me, PandaDoc и другие.

Регистрация на сайте конференции: http://startupbelarus.by.


Покупка билетов VIP и «Инвестор» по промокоду "StartB" со скидкой 30% на сайте https://bezkassira.by/buy/6371/

Организатором конференции выступает центр «Стартап Технологии».


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