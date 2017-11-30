Турнир по настольному теннису состоялся в рамках 14 ИТ-Спартакиады

11 ноября 2017 года в рамках осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады прошел турнир по настольному теннису. В этом году в состязании приняли участие десять ведущих команд ИТ-сферы: A1QA, EPAM, IBA, «Системные технологии», «Датастрим ДЕП», SoftClub, ISsoft, Creacept, LeverX, iTechArt.













На площадке Республиканского центра тенниса в течение пяти часов ребята успели побороться не только за командное первенство, но и за титул лучшего игрока. В этом году третье место досталось команде SoftClub, команде LeverX удалось завоевать серебро, а золотым призером турнира по настольному теннису стала команда EPAM. Лучшим игроком турнира по настольному теннису был признан Валентин Демидчик (компания EPAM).









Помимо кубков, медалей, памятных призов и сувениров от организатора ИТ-Спартакиады – PR-агентства «Приоритетные решения» – победители получили подарки от спонсоров турниров по настольному теннису. Квесты «PodZamkom» наградили сертификатами на прохождение квестов в реальности (на 5 человек) золотых призеров, а также скидкой в 50% (на 5 человек) – серебряных и бронзовых призеров. Музыкальная школа «Forte» подарила сертификат лучшему игроку турнира по настольному теннису. Скалодром «Трапеция» предоставил сертификаты серебряным призерам. Компания SVEN – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии – подарила акустику SVEN 318 всем членам команды, занявшей первое место в турнире, а также лучшему игроку клавиатуру SVEN KB-C7300EL. Крупнейший парк развлечений «Парк активного отдыха 067» предоставил сертификаты золотым призерам по настольному теннису на 3 персоны (услуги парка скалодром и веревочный городок). Магазин нижнего белья «Edelica» дарил сертификат на коллекцию мужского белья «ED.M» лучшему игроку турнира по настольному теннису. Стоматологическая клиника «Дентал Фэнтези» подарила сертификаты на классический общий массаж бронзовым призерам по настольному теннису и лучшему игроку.





В этом году информационными партнерами ИТ-Спартакиады выступают портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY, газета «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЕСТИ» , специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM, портал любительского спорта OneTimer.by. Генеральную информационную поддержку мероприятию обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.

В самом разгаре соревнования по баскетболу. Приглашаем болельщиков поддержать любимые команды!