FinTech не для всех?! Брось вызов, стань лучшим, найди инвестора

Лучшие финтех компании из Беларуси и ближайшего зарубежья смогут побороться за звание «СТАРТАП ГОДА 2017» в рамках трека FinTech. 16 декабря эксперты в области финансовых технологий, а также представители инвестиционных фондов Беларуси, Прибалтики и России выберут самый многообещающий проект. Организатором мероприятия традиционно выступает компания «Стартап технологии».

- В этом году в мероприятии примут участие представители нескольких венчурных фондов, бизнес-ангелы, а также эксперты в области создания и продвижения стартапов, - сообщил руководитель «Стартап технологии» Алексей Шабловский. – Мастер-классы, живое общение с людьми, построившими бизнес в финтехе, возможность получить не только полезные контакты, но и обратную связь от создателей инновационных продуктов и инвесторов, - все это стоит того, чтобы 16 декабря быть на нашем мероприятии.

«СТАРТАП ГОДА» - это уникальная возможность представить свой продукт широкой публике и привлечь инвестиции для развития.

Есть как минимум 5 причин, по которым стоит посетить это мероприятие в качестве участника или зрителя:

1. Доказать, что вы лучшие из лучших

Участники мероприятия смогут ознакомиться с инновационными продуктами, созданными стартаперами в текущем году. Авторы стартапов получат возможность получить практические рекомендации от профессиональных участников рынка стартапов и бизнес-ангелов. Инвесторы получат возможность выбрать интересные проекты для своего портфеля. Кульминационной точкой конференции «СТАРТАП ГОДА» станет Международная Битва Стартапов.

2. Получить инвестиции

Экспертный совет уделяет большое внимание отбору стартапов, а также их подготовке к выступлению. Авторам проектов даются рекомендации по улучшению различных аспектов презентации. Как отметил Алексей Шабловский, те проекты, которые основательно подходят к подготовке, смотрятся на голову выше остальных, причем не только в рамках мероприятия, но и на международных стартап-мероприятиях. Так, например, в прошлом году на белорусско-российской битве стартапов, проходившей в рамках конференции «Интернет вещей» в Москве, белорусская команда стартапов, подготовленная ЦПП «Стартап технологии», победила сборную российских стартапов со счетом 7:3. Кроме победы, белорусские стартапы получили заслуженное внимание со стороны международных инвесторов. 2 проекта получили инвестиции. Остальные проекты продолжили успешно развиваться.

3. Попасть на первую полосу ведущих СМИ

Не менее значимо продуктивное неформальное общение предпринимателей. Многие основатели стартапов находят на мероприятии «СТАРТАП ГОДА» своих единомышленников, партнеров и клиентов. Система нетворкинга мероприятия позволяет завести 30-50 новых знакомств, что уже немало, ведь каждый такой контакт может стать решающим в судьбе проекта. Но и это еще не все. Стартапы, участвующие в финальном питчинге, становятся звездами интернета и традиционных средств массовой информации, ведь список команд публикуют десятки порталов, их интервьюируют ведущие телевизионные каналы.

4. Неформально пообщаться с теми, кто уже в теме

Общение с коллегами - это возможность поделиться своими идеями, проверить их на прочность, а также получить ценные советы профессионалов-практиков. Обмен идеями и мнениями в атмосфере творчества способствует расширению видения и приобретению новых компетенций. Такая атмосфера способствует созданию новых стартапов прямо на площадке. Мастер-классы и панельные дискуссии пробуждают потоки мыслей. Спикеры здесь щедро делятся своими инсайтами и лайфхаками, при этом, получают от этого процесса огромное удовольствие.

5. Приятно провести время

Большое внимание организаторами уделяется комфорту участников. Мероприятия в отеле в центральной части города, куда легко добраться. Просторные и уютные залы позволяют продуктивно поработать. Не забывают организаторы и об других составляющих хорошего мероприятия. Вкусные десерты и ароматный кофе позволят провести время не только с пользой, но и с удовольствием!









Для участия в треке Fintech приглашаются стартапы, специализирующиеся в таких направлениях как:

технологии blockchain;

автоматизированные («умные») контракты;

платформы p2p-кредитования;

решения и технологии в области аутентификации;

offline-to-online (о2о);

PFM-сервисы;

мобильный (MPOS) эквайринг и онлайн-эквайринг;

решения для прикладных программных интерфейсов (API) банков;

виртуальный банкинг (онлайн-банкинг и мобильный банкинг);

BigData и онлайн-скоринг;

бесконтактные технологии оплаты;

банковские чат-боты и робоэдвайзинг;

Crowd-технологии;

RegTech (технологии в области управления рисками, контроля платежей);

новые технологии в традиционных финансах;

другие сервисы и продукты, применимые в финансовой сфере.

Подать заявку автора проекта можно до 1 декабря 2017 года здесь.

Не упустите возможность принять участие в итоговом мероприятии года «СТАРТАП ГОДА» и представить свой продукт миру.

Приглашаем к участию в главном стартап-событии уходящего года «СТАРТАП ГОДА 2017»! Регистрация открыта! Билеты можно приобрести на сайте ByCard.

Об организаторе

«Стартап технологии» – первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап-движения в Беларуси, помогающий запускать и развивать инновационные и высокотехнологичные бизнес-проекты. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend, тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.