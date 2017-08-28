life:) запустил 4G в Гомеле, Мозыре, Калинковичах и Добруше

4G-интернет от life:) появился в Гомеле, Мозыре, Калинковичах и Добруше. Сегодня оператор предоставляет услуги связи четвертого поколения в более 30 населенных пунктах.

По случаю запуска life:) приготовил для жителей этих городов подарок – 50ГБ скоростного 4G-трафика. Бонусные гигабайты можно потратить в социальных сетях Facebook и Вконтакте, а также на просмотр ТВ и фильмов с сервиса itv life:). Бонус начисляется после отправки специального USSD-запроса *444#. Подробности по ссылке http://avtovega.by/razval-shogdenie/

«Наши абоненты все больше и больше времени проводят онлайн. Высокие скорости меняют привычки, растет потребление трафика. Только за последние три месяца потребление 4G-трафика нашими абонентами выросло более, чем на 30%. Сегодня в среднем каждый пользователь 4G потребляет почти 4ГБ в месяц», - рассказала Генеральный директор ЗАО «БеСТ» Дина Цыбульская.

Вместе с ростом потребления трафика растет и уровень проникновения 4G-смартфонов. Среди всех смартфонов в сети life:) более 45% поддерживают 4G.

Пользоваться 4G могут все абоненты оператора. Для этого не нужно подключать никаких дополнительных услуг. Достаточно находиться в зоне покрытия, иметь смартфон и SIM-карту с поддержкой LTE. Также оператор предлагает использование 4G вместе с портативным модемом или роутером.