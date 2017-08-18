реклама  

2017-08-18 14:55:08

Google купил белорусскую компанию ALMatter

В ночь со среды на четверг состоялась сделка по покупке известным американским IT-гигантом Google белорусской компании AlMatter. Сумма сделки не разглашается. Знаковость сделке придает тот факт, что впервые была полностью выкуплена белорусская компания, а не право на интеллектуальную собственность.

ALMatter известна своими приложениями Fabby (для смены фона на фото) и Fabby Hair (для смены цвета волос на фото). Оба приложения работают с помощью нейросетей. По словам сооснователя и соинвестора компании AIMatter Ю.Мельничека, миссия компании – создать продукты, позволяющие пользователю смартфона работать с видео как «у Голливуда», а также построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта.

По словам одного из ведущих инвесторов компании ALMatter Ю.Гурского, у продуктов компании большое будущее. Выпущенные приложения можно применять в видео мессенджерах (наподобие Skype), а также профессиональных видео редакторах. Это даст возможность пользователям создавать фото и видео «как в Голливуде».

Напомним, что приложение Fabby, позволяющее менять фон на фото, появилось в конце 2016 года. Сервис, позволяющий изменять свет волос на фото, Fabby Hair вышел в июне 2017 года. В начале июня 2017 компания привлекла инвестиции в размере 2 млн. долларов инвестиционного фонда Haxus Ю.Гурского.

Сооснователь компании AlMatter Юрий Мельничек ранее был основателем картографического проекта Maps.me, которую в 2014 году выкупила компания Mail.Ru Group. Летом 2016 года Ю.Мельничек покинул холдинг и занялся работой над новым проектом Fabby.


комментариев (0) отправить


SELECTORNEWS
Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка
News.br.by