Google купил белорусскую компанию ALMatter

В ночь со среды на четверг состоялась сделка по покупке известным американским IT-гигантом Google белорусской компании AlMatter. Сумма сделки не разглашается. Знаковость сделке придает тот факт, что впервые была полностью выкуплена белорусская компания, а не право на интеллектуальную собственность.

ALMatter известна своими приложениями Fabby (для смены фона на фото) и Fabby Hair (для смены цвета волос на фото). Оба приложения работают с помощью нейросетей. По словам сооснователя и соинвестора компании AIMatter Ю.Мельничека, миссия компании – создать продукты, позволяющие пользователю смартфона работать с видео как «у Голливуда», а также построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта.

По словам одного из ведущих инвесторов компании ALMatter Ю.Гурского, у продуктов компании большое будущее. Выпущенные приложения можно применять в видео мессенджерах (наподобие Skype), а также профессиональных видео редакторах. Это даст возможность пользователям создавать фото и видео «как в Голливуде».

Напомним, что приложение Fabby, позволяющее менять фон на фото, появилось в конце 2016 года. Сервис, позволяющий изменять свет волос на фото, Fabby Hair вышел в июне 2017 года. В начале июня 2017 компания привлекла инвестиции в размере 2 млн. долларов инвестиционного фонда Haxus Ю.Гурского.

Сооснователь компании AlMatter Юрий Мельничек ранее был основателем картографического проекта Maps.me, которую в 2014 году выкупила компания Mail.Ru Group. Летом 2016 года Ю.Мельничек покинул холдинг и занялся работой над новым проектом Fabby.