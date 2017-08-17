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2017-08-17 11:13:27

В Беларуси пройдет «черная пятница» по распродаже смартфонов

Мобильный оператор velcom проведет первую «черную пятницу» по распродаже смартфонов и планшетов. Цены на все модели «умных» устройств будут снижены 18 августа во всех 32 городах страны, где есть магазины оператора.

В «черную пятницу» velcom снизит цены на линейки смартфонов и планшетов всех производителей, в том числе Apple, Samsung и Huawei. Что важно, льготные условия будут действовать вне зависимости от формы покупки – единовременным платежом, с традиционной скидкой для абонентов или в рассрочку.

«Мы неслучайно используем выражение «черная пятница», поскольку речь идет не о скидках или акциях, а о масштабном снижении цен, которое затронет все представленные у нас модели смартфонов и планшетов. Каждый желающий сможет сэкономить на покупке нового устройства», – подчеркнули в velcom.

«Черная пятница» пройдет 18 августа с 9 до 21 часа в фирменных центрах velcom, которые открыты в 32 городах Беларуси. Чтобы избежать очередей, всем желающим предлагают заранее позаботиться о покупке и не откладывать ее на последний час. Если смартфоны какой-то модели разобрали в одном месте, их можно будет найти в другом центре продаж или заказать в интернет-магазине. Кроме того, акция будет проводится в большинстве пунктов продаж и обслуживания поверенных velcom.

Вместе с покупкой нового гаджета по хорошей цене можно получить еще один подарок – 20 ГБ интернет-трафика на 90 дней.

«Черная пятница» как формат распродаж зародился в Америке. Позже на него перешли и в европейских странах, а с недавних пор такая традиция приживается и в Беларуси. Особенностью «черной пятницы» выступает продажа товаров по более низким ценам.


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