Бесплатный мастер-класс Михаила Мысника "Прорыв или провал? Или как всегда достигать своих целей"

Приглашаем всех желающих на бесплатный мастер-класс Михаила Мысника "Прорыв или провал? Или как всегда достигать своих целей" 15 марта в 19:00. Участие бесплатное.





На мастер-классе Вы узнаете эффективные методы постановки и достижения целей. Это будет поток инсайтов - никакой воды, только полезная и качественная информация.





Этот мастер-класс для тех, кто хочет достигать именно своих целей и двигаться к ним с удовольствием.





Для тех, кто хочет жить другой жизнью, но не знает где найти мотивацию или как сохранить ощущение драйва и его мощной силы. инструменты, уже проверенные на практике десятками людей.

И теперь каждый из этих людей умеет достигать своих целей.





Мастер-класс поможет Вам разобраться, что такое настоящая цель и чем она отличается от желания или "хотелки".





И кроме этого, Вы узнаете о результатах участников проекта "Прорыв", которых они достигли всего за 1 месяц, и о секретах, которые помогли достигнуть таких результатов.





Этот мастер-класс поможет Вам иначе взглянуть на свою жизнь. И она изменится.





Регистрация по ссылке https://goo.gl/ZPr9Wn





Дата: 15 марта с 19:00 - 21:00, по адресу: г. Минск, ул. Шорная, 20 (свободное пространство "Кто такой Джон Голт?".