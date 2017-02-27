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2017-02-27 11:28:01

В рамках проекта «Fashion IT» состоялась фотовыставка стильных образов участниц

Проект «Fashion IT», в котором прекрасные сотрудницы белорусских ИТ-компаний смогли проявить свои таланты стилистов и моделей, завершился фотовыставкой ярких образов участниц и торжественным подведением итогов в Showroom BFW (ТРЦ Galleria Minsk, пр-т Победителей, 9). 

По результатам голосования в социальных сетях ВКонтакте и Facebook победительницей конкурса на лучший образ фотосъемки, созданный благодаря коллекциям одежды от белорусских дизайнеров, стала бизнес-аналитик компании IBA Анастасия Ковалёва, набравшая 741 голос.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


– Когда мы создавали проект, то ставили перед собой цель продемонстрировать творческую неординарность современных девушек ИТ-сферы, окунуть их в мир моды и стиля, а также показать, насколько многогранной может быть одежда от белорусских дизайнеров, насколько она подходит для разных типов внешности и характера, – прокомментировала итоги конкурса руководитель проекта «Fashion IT» Дарья Котковец. – И сегодня на нашей выставке вы можете любоваться как красивыми девушками, так и красивой одеждой. Поздравляем победительницу, благодарим всех очаровательных девушек за участие в проекте и надеемся, что он помог вам открыть в себе новые грани женственности и шарма!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания Sven – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии – вручила победительнице конкурса на лучший образ акустическую систему 5.1 SVEN HT-200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр красоты и эстетической медицины Бьютик подготовил для проекта два сертификата на услуги салона: один для победительницы, а второй – для собственной фаворитки конкурса на лучший образ – Татьяны Петрушкевич (ISsoft). В уютной атмосфере салона участницы смогут насладиться услугами по уходу за кожей лица и приятным апельсиновым обертыванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подарочный сервис Daroo наградил сертификатом на SPA-программу «Северное сияние» в аквакомплексе «Лебяжий» победительницу фотопроекта – Анастасию Ковалеву.


Портал об отдыхе и развлечениях Relax.by также подготовил для Анастасии подарок – пригласительный билет на две персоны на вечеринку Syndicate Story- Part:YX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов Афиша Belbiz вручила победительнице фотоконкурса билеты на одну из умных встреч проекта Biz.умство.

Информационными партнерами проекта выступили: журнал Fashion Collection Belarus/Modafest.by, портал о моде и стиле FashionAir.by, Ателье модной мысли Salon375.by, портал об информационных технологиях в Беларуси Bybanner.com, портал о работе в сфере ИТ It-job.by, афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов Афиша Belbiz. Генеральным инфопартнером мероприятия стал портал об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.


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