реклама  

2016-12-28 13:10:38

velcom строит в Минске сеть на тысячу терабит в секунду

Мобильный оператор velcom создает в Минске сверхбыструю оптоволоконную сеть, которая сможет «пропускать» до тысячи терабит в секунду. При её строительстве используется не имеющий аналогов в стране кабель, состоящий из 256 волокон, сообщили в пресс-службе velcom. 

Протяженность сети сейчас достигает 40 км и объединяет головной офис velcom на улице Интернациональной с центром управления сетью (Network and Service Operation Center) на улице Захарова и строящимся центром обработки данных в Колодищах. К сверхбыстрой сети будут также подключать пользователей будущего дата-центра, причем при необходимости кабель могут провести прямо в офис заказчика.

Необычный кабель создан в Беларуси по спецзаказу и состоит из 11 модулей, в каждом из которых по 24 волокна. Исключение составляет последняя кассета, в которой 16 «нитей». 

Волокна раскрашены в цвета радуги, чтобы было проще подыскивать пары. Один цвет сменяется другим в строгой очередности, которую необходимо соблюдать при сварке. «Сшивка» двух концов кабеля требует ювелирной точности и занимает около дня. Занимается этим специальная бригада: протягивает кабель в обогреваемый фургон, снимает изоляцию, вытягивает волокна, сваривает, проверяет на точность и покрывает защитной оболочкой. Во многих процессах помогает «автоматика». 

Новый кабель имеет рекордные характеристики – за секунду может пропускать около тысячи терабит информации. Теоретически с его помощью могут одновременно общаться порядка 2,5 млрд. человек.

«Сверхбыстрый» кабель подключен к специальным соединительным узлам – так называемым кроссам нового поколения, которые позволили в полтора раза снизить количество проводов и упростить управление ими. «Мы сэкономили время и ресурсы, хотя и потратили немало сил на установку кроссов – приходилось часто консультироваться с зарубежными вендорами, как установить, сварить, подключить и т.д.», – отметили в velcom.

Центр обработки данных, ради которого и строится сверхбыстрая сеть, заработает в 2017 году. На данный момент строители возвели здание, а инженеры провели сеть электроснабжения. В ближайшие месяцы объект наполнится инфраструктурой – от мощных кондиционеров до камер видеонаблюдения у каждого серверного шкафа.

Новый центр обработки данных станет крупнейшим в стране – его проект уже получил сертификат соответствия категории Tier 3. В нем будут гарантировать полную сохранность данных во время природных катаклизмов или длительного отсутствия централизованного электроснабжения. Кроме того, дата-центр будут отличать повышенная безопасность, помехозащищенность, полный климат-контроль и возможность доступа к информации в любое время дня и ночи.

Компания velcom строит защищенную сеть для потребностей дата-центра, «закольцевав» её для повышенной надежности. «Если какой-то клиент захочет воспользоваться не сервисом, а физическим волокном, то сможет подключиться к магистральной сети напрямую. Мы также можем провести оптический канал до абонента, причем той пропускной способности, которая ему необходима. Пределов почти не существует», – считают в velcom.


комментариев (0) отправить


SELECTORNEWS
Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Текст на картинке

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка
News.br.by