velcom строит в Минске сеть на тысячу терабит в секунду

Мобильный оператор velcom создает в Минске сверхбыструю оптоволоконную сеть, которая сможет «пропускать» до тысячи терабит в секунду. При её строительстве используется не имеющий аналогов в стране кабель, состоящий из 256 волокон, сообщили в пресс-службе velcom.





Протяженность сети сейчас достигает 40 км и объединяет головной офис velcom на улице Интернациональной с центром управления сетью (Network and Service Operation Center) на улице Захарова и строящимся центром обработки данных в Колодищах. К сверхбыстрой сети будут также подключать пользователей будущего дата-центра, причем при необходимости кабель могут провести прямо в офис заказчика.





Необычный кабель создан в Беларуси по спецзаказу и состоит из 11 модулей, в каждом из которых по 24 волокна. Исключение составляет последняя кассета, в которой 16 «нитей».





Волокна раскрашены в цвета радуги, чтобы было проще подыскивать пары. Один цвет сменяется другим в строгой очередности, которую необходимо соблюдать при сварке. «Сшивка» двух концов кабеля требует ювелирной точности и занимает около дня. Занимается этим специальная бригада: протягивает кабель в обогреваемый фургон, снимает изоляцию, вытягивает волокна, сваривает, проверяет на точность и покрывает защитной оболочкой. Во многих процессах помогает «автоматика».





Новый кабель имеет рекордные характеристики – за секунду может пропускать около тысячи терабит информации. Теоретически с его помощью могут одновременно общаться порядка 2,5 млрд. человек.





«Сверхбыстрый» кабель подключен к специальным соединительным узлам – так называемым кроссам нового поколения, которые позволили в полтора раза снизить количество проводов и упростить управление ими. «Мы сэкономили время и ресурсы, хотя и потратили немало сил на установку кроссов – приходилось часто консультироваться с зарубежными вендорами, как установить, сварить, подключить и т.д.», – отметили в velcom.





Центр обработки данных, ради которого и строится сверхбыстрая сеть, заработает в 2017 году. На данный момент строители возвели здание, а инженеры провели сеть электроснабжения. В ближайшие месяцы объект наполнится инфраструктурой – от мощных кондиционеров до камер видеонаблюдения у каждого серверного шкафа.





Новый центр обработки данных станет крупнейшим в стране – его проект уже получил сертификат соответствия категории Tier 3. В нем будут гарантировать полную сохранность данных во время природных катаклизмов или длительного отсутствия централизованного электроснабжения. Кроме того, дата-центр будут отличать повышенная безопасность, помехозащищенность, полный климат-контроль и возможность доступа к информации в любое время дня и ночи.







Компания velcom строит защищенную сеть для потребностей дата-центра, «закольцевав» её для повышенной надежности. «Если какой-то клиент захочет воспользоваться не сервисом, а физическим волокном, то сможет подключиться к магистральной сети напрямую. Мы также можем провести оптический канал до абонента, причем той пропускной способности, которая ему необходима. Пределов почти не существует», – считают в velcom.