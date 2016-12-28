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2016-12-28 12:58:00

В рамках 13 ИТ-Спартакиады прошли финалы заключительных турниров – по волейболу и баскетболу

Вот и подошел к концу очередной сезон ИТ-Спартакиады – в рамках соревнований были сыграны последние матчи турниров по волейболу и баскетболу, которые традиционно проходят на площадке УО «Республиканское государственное училище олимпийского резерва» (ул. Филимонова 55/1).

Финал турнира по волейболу получился поистине непредсказуемым. В яркой схватке между командами Exadel и IBA, которая завершилась первым в сезоне тай-брейком, бронзу соревнований завоевала команда Exadel (16:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:8, счет по партиям 3:2).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Командой мы тренируемся очень давно, лично я уже лет семь, поэтому состав у нас сыгранный и постоянный. К сожалению, молодых волейболистов в компанию приходит мало. В этом сезоне у нас появился только один новый игрок – в амплуа либеро, – рассказал капитан команды Exadel Сергей Наливко– На ИТ-Спартакиаду заявились три года назад, в первый раз до борьбы за медали не дошли, зато в следующем году играли с IBA за третье место. Получается, что сейчас взяли реванш. Почему в этот раз удалось? Потому что в течение турнира мы подбирали самую оптимальную расстановку, каждый матч проводили эксперименты и потом делали выводы, в итоге, тактика себя оправдала. Всегда очень интересно вступать в схватку с сильным соперником, например, у команды EPAM нам всегда было интересно выиграть даже несколько мячей подряд, так что будем рады видеть новых достойных участников в следующем сезоне соревнований!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба за золото соревнований легла на плечи традиционных фаворитов турнира – команд SoftClub и EPAM, и уже первая партия показала, что легкой победы ни для кого из них не будет. Тем не менее, выиграв три сета подряд (20:25, 19:25, 14:25), волейболисты EPAM в очередной раз подвердили свой чемпионский титул, а также отличились «Лучшим игроком» турнира – им стал капитан команды Андрей Митрофанов, чаще всего радовавший своих болельщиков стремительными точными атаками.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, места в турнире распределились следующим образом:


1 место – EPAM

2 место – SoftClub

3 место – Exadel

4 место – IBA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее интригующие матчи ждали зрителей и на финальных встречах турнира по баскетболу. Как пояснил Главный судья соревнований Леонид Иванович Сливинский,  судьба большинства участников зависела от решающей игры между баскетбольными составами EPAM и Wargaming. Проиграв сопернику 9 очков (36:45), команда Wargaming стала третьей в итоговом рейтинге, но ситуация могла сложиться иначе: уступив противнику до 5 очков, ребята могли стать вторыми, а набрав на 17 очков меньше, и вовсе остались бы без призового места. Зато команда ISsoft, вернувшись в турнир после годового перерыва, не растеряла ни спортивной сноровки, ни азарта – без единого поражения ребята вновь поднялись на самую высокую ступеньку пьедестала.


Так выглядит итоговый рейтинг команд в турнире по баскетболу осеннего сезона 13 ИТ-Спартакиады:


1 место – ISsoft

2 место – EPAM

3 место – Wargaming

4 место – SoftClub

5 место – IBA

6 место – Exadel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Команда SoftClub  получила своего рода утешительный приз: ее представитель Кирилл Михайлов стал лучшим снайпером турнира, именно ему не оказалось равных по количеству заброшенных мячей, в том числе и эффектных трехочковых.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все призеры турниров по волейболу и баскетболу были традиционно награждены грамотами, кубками, медалями, а также приятными бонусами от специальных партнеров соревнований: компании SVEN – производителя акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии, Белорусского государственного академического музыкального театрапопулярного паба The Pub, центра тимбилдинга Teambuilder, самой большой сети квестов в мире «Клаустрофобия»подарочного сервиса DAROO, портала Relax.by.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор проекта PR-агентство «Приоритетные решения» благодарит компанию «Логотон» – ведущего в Беларуси поставщика сувенирной продукции для корпоративных клиентов – за сувенирную продукцию осеннего сезона 13 ИТ-Спартакиады, а магазин спортивных товаров ZonaSporta – за наградные комплекты для победителей и призеров соревнований.


Информационными партнерами ИТ-Спартакиады в этом году выступают белорусский хардварный портал TECHLABS.BY, портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY, портал о работе в IT DEV.BY, портал 42.TUT.BY, специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM, афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов АФИША Belbiz, портал по трудоустройству и поиску работы в Беларуси HOTWORK.BY. Генеральную информационную поддержку мероприятию традиционно обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.



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