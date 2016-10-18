В Минске выбрали лучшие белорусские стартапы для «Континентальной битвы»

15 октября 2016 года в свободном пространстве «Кто такой Джон Голт?» состоялась «Битва стартапов», организатором которой выступил центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» при поддержке типографии Друк-С. Для компании это второе мероприятие формата #startuptime – серии тематических бизнес-мероприятий, где стартаперам предоставляется возможность заявить о своих проектах целевой аудитории.

В этот раз ключевой темой битвы стали проекты по тематике интернета и мобильных приложений, оценивать которые предстояло компетентному жюри, состоящему из практиков бизнеса, сферы высоких технологий и бизнес-ангелов:

– Олег Тихонов, основатель стартапа Ontourcloud, белорусский продюсер и промоутер, владелец Eightydays и Eventer.by;

– Кирилл Марин, директор ООО «СМБизнес», бизнес-ангел успешных Startup;

– Павел Янкелевич, менеджер по работе с партнерами SAP СНГ;

– Александр Чуприс, вице-президент, генеральный менеджер «Энцевира»;

– Глеб Рубанов, технический директор стартап-каталога InMind.com, независимый консультант по развитию стартапов на ранней стадии;

– Алексей Гречанинов, сооснователь и генеральный директор компании Beets BLU;

– Александр Терещенко, нейрохирург с 25-летней практикой, телеведущий, автор нескольких популярных программ о здоровье на белорусских каналах;

– Наум Кац, учредитель и директор Общества с ограниченной ответственностью «Обувная фабрика «Батичелли» (г. Гомель);

– Владимир Карягин, председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», председатель Президиума СЮЛ «Республиканская Конфедерация Предпринимательства»;

– Маргарита Новосельцева, директор по развитию «Делай Свое Дело»;

– Сергей Христофоров, генеральный директор BSBI Group, ментор, бизнес-коуч;

– Илья Маковецкий, кандидат физико-математических наук, доцент, декан экономического факультета Государственного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет»;

– Сергей Татарчук, учредитель, генеральный директор типографии и издательства «Друк-С», эксперт в сфере издательства и полиграфии;

– Алексей Шабловский, управляющий ООО «Стартап технологии», директор digital-агентства «Elab Media».

В рамках конкурсной программы было представлено 10 стартапов, содержание которых охватывало самые разнообразные аспекты жизнедеятельности людей.

Так, проект Skilbook (автор Юлия Архипова) представлял собой сервис трекинга чтения.

Проект Select Travel Guide от команды стартаперов Елены Тамилиной, Николая Стародубова и Дмитрия Кортелева позиционировался в качестве развлекательно-образовательного сервиса от туристических гидов с уникальным контентом.

Актуальную тему здорового образа жизни подняли сразу два стартапа, однако направленность у них была совершенно разная.

Так, свой проект Smart Pourer команда авторов Сергея Садовского и Максима Хоронеко считает «умным гейзером» - необычным устройством, главная задача которого заключается в подсчете количества употребляемого человеком алкоголя.

Однако Артем Аваков и Евгений Семенов, авторы проекта «ТвойСпорт», предлагают альтернативное решение сохранить своё здоровье, посещая спортивные клубы, залы и площадки, предварительно бронируя их через своё стартап-приложение.

Динамично развивающийся b2b рынок дал Андрею Залещенку, автору проекта Optliner, идею собрать оптовые компании на одном сайте, где будут указаны все прайсы поставщиков, а удобство и продуманность интерфейса добавит сайту больше значимости среди посетителей.

Современный ритм жизни и загруженность людей позволили Алексею Захаревичу и Павлу Авдеевичу придумать уникальный сервис по управлению звонками и уведомлениями Wandle. Мобильное приложение доступно для смартфонов и уже сейчас любой пользователь может оценить его эффективность.

Тему образования населения столицы затронула команда авторов Екатерины Алиновской и Алексея Богомазова. Их проект Nauchis.by – это путеводитель по курсам, тренингам, семинарам и школам всех направлений в Минске. Более того, в планах авторов сделать свой проект СМИ нового поколения, которое будет создаваться вместе с пользователями.

Что получится, если объединить две совершенно разные аудитории игроков: покеристов и геймеров? Александр Петух и Александр Бернат уверены в успехе данной идеи, уже разработав протопип ролевой покерной игры, не имеющей на данный момент аналогов среди конкурентов – Lord of Poker. Особенностью данной игры является возможность выигрыша реальных денег игроками, при этом оставаясь в режиме игры, а не виртуального казино.

Кирилл Хоревич и Константин Мулярчик решили привлечь внимание инвесторов и экспертов по-настоящему серьёзным проектом – системой дистанционного сбора телеметрической информации на основе технологии LoRa. Стартап направлен на систематический мониторинг показаний с группы приборов учета, датчиков либо измерителей. Сбор информации производится с целью более оперативного выявления нештатных и аварийных ситуаций.

Завершал выступления участников проект Bloom, автор Кирилл Арцыменя. В основе стартапа находится мобильное приложение-платформа для цветочных магазинов, с помощью которого они выставляют на продажу свой ассортимент. Таким образом, конечные пользователи находят букеты, цветы по ближайшим предложениям к ним, с возможностью быстро и легко отфильтровать результаты под свои запросы. В настоящий момент Bloom находится на стадии внедрения на рынок и уже успешно привлекает потенциальных клиентов.

Несмотря на уникальность и тщательную проработку каждого стартапа, экспертам предстояло выбрать только 3 проекта-призера, поэтому критерии оценки сути разработки и наглядной презентации были следующими: инновационность, коммерческая привлекательность и масштабируемость.

По итогам голосования места в тройке победителей распределились следующим образом:

1 место – проект Wandle (авторы Алексей Захаревич и Павел Авдеевич);

2 место - ТвойСпорт (авторы Артем Аваков и Евгений Семенов);

3 место - Bloom (автор Кирилл Арцыменя).

Все проекты-победители конкурса вместе с командой экспертов и инвесторов центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии» поедут в Москву, где 30 октября состоится Континентальная битва стартапов. Кроме того, призерам достались подарки от партнеров мероприятия: абонементы на посещение коворкинга «Кто такой Джон Голт?», сертификат на картинг, фотосессия в студии и покорение скалодрома от сервиса подарков DAROO, книги от Literatura.by, сертификаты на изучение английского языка от центра иностранных языков и развития личности Booster Bay.

Кроме того, для всех участников мероприятия «Битва стартапов» был проведен мастер-класс Глеба Рубанова на тему:«Формулирование уникального ценностного предложения и формализация бизнес-модели», чтобы стартаперы могли применить полученные знания при составлении дорожной карты наиболее правильного маршрута к своей цели и успешной реализации собственного проекта. А завершал официальную часть мероприятия нетворкинг, где участники смогли в неформальной обстановке пообщаться с экспертами и обсудить дальнейшие планы своих проектов.

Конкурсы стартап-проектов с каждым годом становятся всё более востребованными, как среди самих разработчиков, так и компаниями-партнерами. Такое внимание к подобным мероприятиям вызвано положительными результатами, которые получают стартаперы после презентаций проектов. По словам директора центра Алексея Шабловского, участие в конкурсах стартапов позволяет набраться опыта и завязать устойчивые деловые связи, которые решают многое, если не все.

– Большинство проектов имеют хорошие перспективы, при условии, конечно, что они готовы развиваться, слушать опытных менторов и упорно работать над проектом в течение нескольких лет, – говорит Алексей Шабловский. – Как правило, за любым быстрым взлетом стоят годы кропотливого труда. За успехом всегда стоит подготовка. Именно этим и занимается сообщество экспертов и инвесторов «Стартап технологии». Мы проводим обучение и устраиваем менторские сессии, где есть возможность «покрутить» проект, посмотреть на него под разными углами, провести «мозговой штурм». В результате удается как определить «тонкие места» проекта, так и наметить перспективные пути его развития. Стартаперам не стоит «вариться в собственном соку», а обязательно нужно идти в рынок, общаться, экспериментировать, а иногда полностью отказываться от первоначального замысла и совершать крутой разворот.

Следует отметить, что проводимые по всей стране компанией «Стартап технологии» мероприятия Startup Weekend, Invest Weekend, битвы стартапов серии #startuptime являются тем ситом, которое предназначено для отбора и селекции лучших стартапов Беларуси. Лучшие из них встретятся 17 декабря на площадке итогового мероприятия «СТАРТАП ГОДА», где будут определены самые сильные стартапы Беларуси.