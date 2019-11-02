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2019-11-02 03:31:09

«Белвест» вышел на ICO с токенами по 100 евро

Еще 22 октября было известно, что Банк БелВЭБ намерен работать в сфере ICO (Initial coin offering). В этот же день был запущен проект FINSTORE.BY. Использовать платформу для развития смогут как крупные корпоративные клиенты, так средние и малые предприятия, и, конечно, стартапы. Основное предназначение нового сервиса - удобный и технологичный инструмент для привлечения инвестиций, использующий все преимущества белорусской правовой среды, организация ICO.

Посредством платформы FINSTORE.BY компании-заказчики могут выпускать и размещать токены, инвесторы - осуществлять простое и безопасное вложение средств и получать доход. Это первая площадка, где ICO будет осуществляться исключительно в цифровой форме (без привязки к «аналоговым» эквивалентам). При этом, платформа не будет осуществлять торговли криптовалютами. Для расчета на онлайн-площадке будут использоваться собственные цифровые знаки (токены) Stable coin. Они созданы с использованием информационной сети блокчейн, сообщает belveb.by.

1 ноября первым белорусским партнером FINSTORE.BY стала витебская компания «Белвест», сообщает "Витебский Курьер". Ресурсы привлекаются для увеличения объема производства и развития розничной сети. Приобрести можно будет токены компании, номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена - 100 евро или 5 тысяч российских рублей, цена в белорусских рублях не указывается.

Приобретать токены и таким образом инвестировать в развитие «Белвест» может любое физическое лицо, являющееся резидентом Республики Беларусь. Их владельцы будут получать фиксированный процентный доход, который можно выводить на расчетные счета или платежные карты.

У каждого токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Для токенов в евро ставка будет 5,15% годовых, срок - три года (ежегодная оферта), для токенов в российских рублях - 9% годовых, срок также три года (ежегодная оферта).

Продажи цифровых знаков (токенов) холдинга для привлечения ресурсов на увеличение объемов производства и развития розничной сети стартовали 1 ноября и сразу же вызвали ажиотаж.


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